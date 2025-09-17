Cortes de luz este jueves 18 de septiembre de 2025 en Bogotá, Chía, Mosquera y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 18 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía, Mosquera y Zipaquirá, Cundinamarca

Localidad de La Candelaria

Barrio La Catedral. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 3 a carrera 5 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chapinero Central. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 61 a calle 63 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio María Paz. De la calle 4 sur a calle 6 sur entre carrera 80 a carrera 83 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio El Vergel. De la calle 2 sur a calle 4 sur entre carrera 23 a carrera 25 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Inglés. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 36 sur a calle 40 sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Murillo Toro. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 34 sur a calle 37 sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio San Diego. De la carrera 5 a carrera 8 entre calle 25 a calle 28 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio San Martín. De la carrera 4 a carrera 8 entre calle 28 a calle 31 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Veracruz. De la carrera 3 a carrera 7 entre calle 12 a calle 17 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Britalia. De la calle 165 a calle 168 entre carrera 50 a carrera 55 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Prado Veraniego Norte. De la carrera 52 a carrera 57 entre calle 128 a calle 135 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Rita de Suba. De la carrera 150 a carrera 152 entre calle 138 a calle 140 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 26 a calle 28 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Tibabita Rural. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 200 a calle 202 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios de Cundinamarca con cortes de luz

Chía

Vereda Fusca. Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Mosquera

De la calle 15 a calle 17 entre carrera 4 Este a carrera 6 Este. Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Zipaquirá

De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 25 a calle 27, y de la carrera 15 a carrera 17 entre calle 2 a calle 4. Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.