Directriz para prevenir violencia sexual y de género en entidades públicas y privadas, emite la Procuraduría

–Con el propósito de prevenir la violencia sexual y de género al interior del aparato estatal y privado, el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, (en el marco de la Ley 2365 de 2024) promulgó la circular 006 de 2025 con directrices para la prevención de estas conductas.

La iniciativa pretende desterrar de fondo estas malas conductas recordando a las instituciones la importancia del cumplimiento de las normativas internacionales, nacionales y regionales con miras a la protección de derechos.

La circular expedida evidencia la falta de reglamentación de la Ley 2365 de 2024 que busca prevenir, proteger y atender el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, lo cual repercute en la protección y garantías de las víctimas de esta conducta, razones que llevaron a emitir lineamientos en aspectos preventivos y disciplinarios.

En este sentido, el jefe del Ministerio Público instó al Gobierno nacional a expedir el Plan Transversal para la Eliminación del Acoso Sexual, teniendo en cuenta que la Ley le dio un plazo de 12 meses, el cual venció el pasado 20 de junio de 2025.

La normativa también urge a las entidades públicas expedir las políticas, protocolos y rutas de atención contra el acoso sexual en el entorno laboral y realizar capacitaciones y campañas para su prevención.

En cuanto al plano disciplinario, la directiva advierte que será competencia exclusiva del Ministerio Público y de las personerías municipales y distritales investigar y sancionar disciplinariamente las conductas de servidores públicos inmersos en estos casos, que ya no serán resorte de las oficinas de control interno.