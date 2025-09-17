Once partidos fustigan a Petro por cuestionar la descertificación y apoyan medidas más severas y efectivas contra el narcotráfico

–Un comunicado conjunto emitieron once partidos políticos del país en el cual rechazan las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra del gobierno de los Estados Unidos por la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y piden sanciones más severas y efectivas para combatir el narcotráfico, entre ellas priorizar la interdicción, así como la erradicación de cultivos ilícitos.

Los firmantes de la declaración, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U, Colombia Justa Libres, Oxígeno, Liga de Gobernantes anticorrupción, Mira y Salvación Nacional, aseguran que las afirmaciones del Ejecutivo no reflejan la postura del país y constituyen un agravio a una nación que ha respaldado a Colombia en este esfuerzo durante décadas.

«Reiteramos nuestro respeto por el gobierno de los Estados Unidos y apoyamos la implementación de medidas más severas y efectivas contra el narcotráfico, entre ellas priorizar la interdicción, así como la erradicación de cultivos ilícitos», señalan.

Advierten que «la decisión de Washington no se dirige contra nuestras instituciones ni contra aquellos en Colombia que han enfrentado esta batalla, sino que es un cuestionamiento a la dirección política de un gobierno que ha fracasado en su responsabilidad».

Precisan que «Colombia no puede resignarse a permitir que los cultivos de coca se acerquen a las 300 mil hectáreas ni a ver cómo se fortalecen los grupos armados ante la inacción del Gobierno» y puntualizan que «la seguridad, la institucionalidad y la vida de los ciudadanos requieren decisiones firmes y un compromiso real en la lucha contra las drogas».

Finalmente indican: «Asumimos el compromiso con el apoyo de los colombianos y la comunidad internacional de luchar contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos».