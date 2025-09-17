Ejército capturó a alias Keili, cabecilla del clan del golfo en el Magdalena Medio y abatió a 3 integrantes en Chocó

–En una operación coordinada entre Gaula militar y la Policía fue capturado en Yondó, Antioquia, alias Keili o Faber, señalado presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo en la región del Magdalena Medio.

Según el reporte militar, la captura de este sujeto representa un golpe contundente a las finanzas criminales de este grupo armado organizado, pues sería responsable de extorsiones y acciones armadas contra la población civil, periodistas y miembros de la Fuerza Pública en municipios de los departamentos de Bolívar, Santander y Antioquia.

De otro lado, en desarrollo de la operación «Sigilo» del Ejército Nacional, fueron abatidos tres integrantes del clan del golfo en zona rural del municipio de Nóvita, Chocó.

Allí fue ubicada una zona campamentaria donde se encontraban aproximadamente 30 sujetos de la citada banda criminal, desatándose un combate sostenido que terminó con la neutralización de los tres sujetos, presuntos integrantes de la subestructura Jader Benítez Pantoja.

Los soldados lograron también la incautación de dos fusiles, un revólver, más de 16 equipos de campaña, abundante material de intendencia y explosivos.

Según el mando militar, estos resultados afectan de manera directa las capacidades logísticas, de armamento y movilidad de dicha estructura criminal, debilitando su accionar delictivo en esta zona del país.