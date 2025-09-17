    • Nacional Política

    Senado aprobó proposición que declara al «cartel de los soles» de Venezuela organización criminal transnacional y terrorista

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Con 33 votos a favor y 20 en contra, la plenaria del Senado aprobó una proposición que declara al Cartel de los Soles como organización criminal transnacional y terrorista, que, afirma, representa “una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial”.

    En la misma disposición, la corporación legislativa exhorta al presidente Gustavo Petro a cumplir con los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

    Concretamente precisa insta al mandatario a honrar «los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional”.

    Con este pronunciamiento, el Senado refutó al presidente Gustavo Petro, quien en reciente declaración sostuvo que «el cartel de los soles no existe» y calificó su promoción como una «excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

    Tras la aprobación de la proposición, la senadora y precandidata presidencial trinó:

    En igual sentido se pronunció el senador, también de Centro Democrático, Esteban Quintero, trinó:

