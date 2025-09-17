En Bogotá, 8.700 hogares se han beneficiado con la legalización y formalización urbanística

Foto: Secretaría de Planeación

El compromiso de la administración del alcalde Galán es reconocer, legalizar o formalizar las áreas urbanas que han surgido de manera informal, brindando seguridad jurídica y acceso a servicios públicos y sociales a sus habitantes.

Con esto, busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, promover la inclusión social, la equidad y la igualdad de oportunidades para las familias de estos barrios.

La legalización significa un paso hacia la estabilidad y la seguridad, les permite acceder a oportunidades de desarrollo y mejorar su calidad de vida. Es un reconocimiento de su derecho a vivir en un entorno digno y seguro.

Estos son los barrios legalizados y formalizados en 2025

1. Orquídea Sur 3 Sector

2. Cumbre Sector Arrayanes

3. Sector Villa Gladys

4. Villa Nataly 20 de Julio II Sector

5. Balcones de la Alegría

6. Villas de San Joaquín

7. Divino Niño Sector La Colina

8. Palermo Sur Sector San Marcos II

9. San Isidro Sur La Esperanza

10. Callejón de Santa Bárbara

11. Tuna Alta A

12. Monteblanco El Pino

13. Tesorito B

14. Rincón Santo

15. Buenos Aires I

La Administración distrital reafirma su compromiso con la transformación urbana y la inclusión social, trabajando para que Bogotá sea una ciudad más justa, incluyente y equitativa para todos sus habitantes.

Para más información sobre legalización y formalización de barrios ingrese a: www.sdp.gov.co