Imputan cargos a hombre señalado de abuso sexual y feminicidio de una menor de dos años en Bogotá

Foto: Archivo Secretaría Distrital de Seguridad.

En Bogotá seguimos dando resultados contra el delito. Las pruebas aportadas por una fiscal de la Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes Nacional (UENNA) de la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un hombre, señalado de abusar sexualmente y asesinar a una menor de dos años y 11 meses de edad, fuera enviado a un centro carcelario, de manera preventiva.

La evidencia recaudada por la Fiscalía General de la Nación determinó que el crimen ocurrió el 24 de septiembre de 2024 en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. El procesado, de 21 años; y padrastro de la víctima habría aprovechado los momentos en que la infante era dejada a su cuidado, para agredirla fisca y sexualmente, conductas que habrían sido cometidas frente al hermano de la menor, un niño de cinco años.

Este caso fue conocido por las autoridades debido a que el señalado agresor, el día de los hechos y tras presuntamente cometer el crimen, habría llevado a la niña al Hospital de Kennedy a donde llegó sin signos vitales.

El dictamen de Medicina Legal evidenció que la víctima presentaba lesiones y signos de abuso sexual crónico, al igual que episodios previos de violencia física. Por estos hechos la Fiscalía General de la Nación imputó al investigado como presunto responsable de los delitos de feminicidio y acceso carnal violento. Ambas conductas agravadas.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.