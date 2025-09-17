Últimos días de inscripciones a la Feria de Vivienda para mujeres en Bogotá 

Foto: Secretaría del Hábitat

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) invita a las mujeres de Bogotá a inscribirse hasta el jueves 18 de septiembre en la Feria de Vivienda exclusiva para mujeres, que se realizará el domingo 28 de septiembre en el Centro Integral de Vivienda de Compensar (Av. 68 # 48A – 47).

Este espacio está pensado para que las mujeres de Bogotá puedan acceder a una de las viviendas VIP o VIS disponibles en el programa de Oferta Preferente, que cuenta con proyectos en localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Rafael Uribe Uribe y Usme. Durante la feria se ofrecerán más de 2.400 unidades de vivienda.

Las mujeres que participen en la feria encontrarán entidades financieras, constructoras y la caja de compensación Compensar. Además, tendrán el acompañamiento de los profesionales de la Secretaría Distrital del Hábitat, para orientarlos sobre el proceso de postulación a los subsidios.

Realiza la inscripción de manera gratuita, antes de la fecha señalada, por medio del enlace: https://suav-dev.habitatbogota.gov.co/forms/FeriaDeViviendaMujeres2025-I.

Requisitos

Ser mujer, mayor de edad y cabeza de hogar (también son bienvenidas mujeres solteras que quieran adquirir su primera vivienda).

Contar con ingresos familiares inferiores a cuatro salarios mínimos por mes ($5.694.000).

No tener vivienda propia.

No haber recibido un subsidio para compra de vivienda o haber sido sancionada en un proceso de asignación de este tipo de subsidios.

Es importante que las mujeres interesadas en participar recuerden que ninguna persona ni organización está autorizada a cobrar dinero o solicitar favores a cambio de una vivienda o de un cupo en la feria.

Consulta antes de irte: ¡Pilas! Arrojar basura en el espacio público en Bogotá tiene una multa de $ 759.200