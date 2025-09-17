ONU celebra las primeras sentencias restaurativas contra excabecillas de las Farc: «Es un hito histórico en la implementación de la paz en Colombia»

–En una declaración escrita, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, notificó este miércoles que «acoge positivamente la emisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia de sus primeras sentencias restaurativas», calificando este hecho «un hito histórico en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016».

En el comunicado, el jefe de la ONU señala que toma nota del anuncio del tribunal de que estas sentencias, dirigidas a excomandantes de las Farc y destaca que éstas «serán seguidas esta misma semana por las primeras sanciones a exintegrantes de las fuerzas públicas».

Además precisa que las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz «representan un paso clave para los mecanismos innovadores de justicia transicional contemplados en el Acuerdo, los cuales buscan promover la verdad, garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, así como brindar reparación a las víctimas».

El Secretario General subraya que «estas decisiones deben implementarse plenamente y traducirse en acciones de reparación en favor de las víctimas» y hace «un llamado a todas las personas sancionadas a mantener su compromiso con la paz y cumplir plenamente con sus sentencias, y a las autoridades gubernamentales y estatales de Colombia a garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la ejecución de las sentencias».

Finalmente advierte que «las Naciones Unidas permanecen firmemente comprometidas a apoyar a Colombia en su camino hacia la paz, justicia y reconciliación, incluso a través de la Misión de Verificación de la ONU mandatada para verificar el cumplimiento y la implementación de las sanciones».

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, emitió su primera sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc por su responsabilidad en la práctica de los secuestros que extendieron por todo el país y que dejó al menos 21.396 hechos victimizantes.

Para la JEP, se trata de un hito judicial: estos comparecientes nunca habían respondido ante la justicia ordinaria, ni habían reconocido su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Tampoco la justicia había documentado la magnitud de los crímenes, la evolución de las prácticas, las dinámicas que alimentaron las atrocidades, los impactos psicosociales en las víctimas y sus familias, el daño a comunidades y territorios y las políticas que los hicieron posibles.

Tras concluir la etapa de juicio, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz presentó la sentencia en la que quedaron definidas las sanciones impuestas a los comparecientes luego de que dejaron las armas, aportaron verdad, aceptaron los crímenes imputados y tras verificar que han mantenido su compromiso con la no repetición. Se trata de Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

Estos máximos excabecillas de las Farc fueron declarados penalmente responsables en calidad de autores por los crímenes de guerra de la toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas. De igual manera, en calidad de autores por responsabilidad por mando fueron declarados responsables por los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado; y por los crímenes de lesa humanidad de tortura, esclavitud y otros actos inhumanos, cometidos por las unidades bajo su mando.