–«En nuestras investigaciones judiciales sobre el narcotráfico no aparece un «cartel de los soles», precisa este miércoles el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X, al insistir que esa organización, que se afirma, es liderada por Nicolas Maduro en Venezuela, no existe.

El mandatario colombiano precisa que la cocaína que llega a Venezuela en Apure, procede del centro de Colombia. «En Arauca no hay cultivos de hoja de coca, luego la cocaína que se pueda embarcar en Apure, tiene como origen regiones cercanas a Bogotá», afirma

Del lado del Catatumbo la cocaína es manejada por los grupos armados que se han fortalecido allí desde que cerraron la frontera, agrega.

El jefe del Estado señala que «hoy ya tenemos más de 5.000 hectáreas en proceso de erradicación voluntaria. Y existe un proceso de paz con zona de concentración ya acordada».

En el mismo trino se refiere a la banda criminal venezolana denominada «Tren de Aragua». Afirma que aquí en Colombia se han capturado «decenas de integrantes» y subraya que «se componen de migrantes excluidos llegados de Venezuela y dedicados a actividades delincuenciales que no se pueden denominar como terroristas».

A renglón seguido el presidente Gustavo Petro afirma que cree «que una buena política de inclusión juvenil con destino a migrantes podría eliminar la violencia en estás personas».

En cambio, advierte que «grupos» de las disidencias de Iván Mordisco de las Farc del Cauca «han desarrollado actividades que sí se pueden catalogar como terrorismo, al afectar masivamente a la población civil con explosivos o al usarla como escudos ante las acciones del ejército».

Y asegura que la mayor parte de las y los colombianos que son asesinados, lo son por sicariato urbano.

«El sicariato urbano procede de las bandas urbanas que por decenas se han formado en Colombia», indica el primer mandatario y revela que ha pedido «una unidad del gobierno y de la fiscalía que trabajen juntos en el desmantelamiento de las bandas urbanas que incluya el sometimiento a la justicia».

«Dónde hemos aplicado está política hemos reducido la violencia local», concluye el jefe del Estado.

Estos pronunciamientos los hizo el presidente Gustavo Petro al tenor de unas declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien no reconoció al denominado cartel de los soles dentro de las organizaciones narcotraficantes que se persiguen en el país.