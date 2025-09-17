Unión Europea propone paquete de sanciones contra Israel

–La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, presentó este miércoles una propuesta para sancionar a Israel en respuesta a sus operaciones militares en Gaza. Se trata de un paquete que incluye el aumento de impuestos a ciertas importaciones de Israel y sancionar a dos ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu., informó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Las medidas comerciales, si fueran adoptadas por los países de la Unión Europea, encarecerían en unos 227 millones de euros el costo de determinadas importaciones israelíes, principalmente de origen agrícola. La Comisión Europea también propuso sancionar a dos ministros israelíes de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, responsable de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, responsable de Finanzas, según un responsable comunitario.

«Quiero ser muy clara, el objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza», afirmó en conferencia de prensa la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. «Todos coincidimos en que la situación en Gaza sigue yendo en la dirección equivocada. Debemos aprovechar las herramientas a nuestra disposición para presionar al Gobierno israelí a que cambie de rumbo», declaró Kallas.

Una revisión interna de la UE concluyó que las acciones de Israel en el territorio asediado violan un acuerdo entre la UE e Israel que obliga a ambas partes a respetar los derechos humanos. «Suspender las concesiones comerciales e imponer sanciones a ministros extremistas, colonos violentos y agentes de Hamás enviaría un mensaje contundente de la Unión Europea: esta guerra debe terminar, el sufrimiento debe cesar y los rehenes deben ser liberados», prosiguió la jefa diplomática.

No está claro si la propuesta podrá encontrar el respaldo necesario entre los 27 Estados miembros de la UE. La suspensión de los beneficios comerciales para Israel requeriría la aprobación de 15 países que, en conjunto, representen al menos el 65 por ciento de la población total de la UE. (Información DW).