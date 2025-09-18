Por obras del Metro hay cierre total en la av. calle 1 entre carrera 14B y carrera 19

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para continuar con las actividades necesarias en el desarrollo del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá y en cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de dos carriles en sentido occidente – oriente de la avenida calle 1 entre carrera 14B y carrera 19 y el cierre de dos carriles en sentido oriente – occidente de la avenida calle 1 entre carrera 18 y carrera 19D; para las actividades de construcción de pilotes y actividades de pilotaje.

Estas actividades, que iniciaron este 15 de septiembre, se ejecutarán por un periodo aproximado de un año.

Plan de Manejo de Tránsito

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad para los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que se describe a continuación:

Tránsito de vehículos particulares

? Las personas que se movilicen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 1, podrán continuar circulando por el carril que quedará habilitado sobre la avenida calle 1 (Mapa 1 – color azul).

? Los usuarios que transitan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 1, podrán tomar la carrera 18 al norte – calle 1F al occidente (Mapa 1– color azul).

? Las personas que circulen en sentido sur – norte por la carrera 24 y desean tomar la avenida calle 1 al oriente, podrán tomar la calle 3 sur al oriente – carrera 18A al norte, donde empalma a su recorrido habitual (Mapa 1 – color morado).

? Quienes transitan en sentido sur – norte por la carrera 24 y desean tomar la avenida calle 1 al oriente, podrán tomar la calle 3 sur al oriente – carrera 14B al norte, donde empalma a su recorrido habitual (Mapa 1 – color morado).

? Las personas que se movilicen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 1 y desean tomar la carrera 18 al norte, deberán tomar la carrera 16 al sur – calle 1 sur al oriente – carrera 14B al norte, donde empalma a su recorrido habitual (Mapa 1 – color rojo).

Modificaciones a rutas de Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)

? Las rutas del componente zonal (SITP) H601 – C29 que transitan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 1, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado sobre la avenida calle 1 (Mapa 1- color azul).

? Las rutas del componente zonal (SITP) A601 – A506 – C29 que transitan por la carrera 24 al norte – avenida calle 1 al oriente, deberán tomar la calle 3 sur al oriente – carrera 18A al norte, hasta empalmar con su recorrido habitual (Mapa 1- color morado).

Mapa 1.

Cambios de sentido vial

? La carrera 16 entre avenida calle 1 y calle 1 sur opera actualmente en sentido de circulación sur – norte, con el PMT estará operando en doble sentido de circulación.

? La calle 1 sur entre carrera 14B y carrera 16 opera actualmente en único sentido de circulación oriente – occidente, con el PMT estará operando en doble sentido de circulación.

Manejo peatonal

? Los peatones deberán realizar sus recorridos por los senderos peatonales debidamente señalizados y habilitados para su circulación.