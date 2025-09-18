Expresidente Santos afirma que siente la misma frustración que muchos colombianos por las débiles sanciones impuestas a excabecillas de las Farc

–El expresidente Juan Manuel Santos promotor del Acuerdo de Paz con las Farc, se pronunció a través de su cuenta en X sobre la primera condena proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, contra los excabecillas de las extintas Farc y declaró que siente la misma «frustración que muchos colombianos por las débiles sanciones impuestas» por la oleada de secuestros que ejecutaron.

Sin embargo, advirtió que este fue «un compromiso de Estado para poder lograr la paz y la palabra de Estado es inviolable». Además defendió el acuerdo de paz firmado con las Farc y calificó de absurdos los señalamientos que se le han hecho tras ese logro, «como haberle regalado el país a las Farc o para ganarme el Nobel o para perseguir a otros expresidentes».

Santos advirtió que los cabecillas de las Farc no se sentaron a negociar por cortesía, sino porque «los obligamos a punta de garrote. La paz no fue un regalo, fue una negociación muy dura». Además aseguró que «la tragedia que vivimos hoy no es producto del Acuerdo de Paz».