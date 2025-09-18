EE.UU fija condiciones a Colombia para revertir la descertificación, una de ellas, restablecer de manera urgente las extradiciones

–Durante un encuentro con empresarios convocado por la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, destacó que, a pesar de los retos actuales, la relación bilateral entre ambos países sigue siendo estratégica y prioritaria. Sin embargo, advirtió que para superar el escenario de descertificación recientemente anunciado por Washington, Colombia deberá avanzar de manera urgente en tres frentes fundamentales.

En primer lugar, señaló la necesidad de una reducción sustancial de los cultivos ilícitos de coca y de la producción de cocaína, que actualmente alcanzan cifras récord con más de 253.000 hectáreas sembradas y más del 70% de la cocaína mundial producida en Colombia. Recordó que este fenómeno no solo afecta la seguridad, sino que también genera graves impactos ambientales y sociales en las comunidades.

Como segundo punto, el embajador McNamara subrayó la importancia de fortalecer las incautaciones de drogas y operaciones conjuntas, reconociendo los esfuerzos y récords alcanzados por las autoridades, pero advirtiendo que aún resultan insuficientes frente al crecimiento de la producción y el poder de las organizaciones narcoterroristas.

Finalmente, hizo un llamado a restablecer de manera urgente las extradiciones de narcotraficantes solicitados por Estados Unidos, sin excepciones. Consideró que esta medida es determinante para garantizar la seguridad de ambos países, consolidar la confianza en la cooperación bilateral y enviar un mensaje claro contra la impunidad.

El embajador McNamara reiteró que la lucha contra las drogas es una responsabilidad compartida y que Estados Unidos continuará acompañando a Colombia en este propósito. Al mismo tiempo, insistió en que estos tres elementos constituyen la base para avanzar en la reversión de la descertificación y para proteger los intereses comunes de seguridad, democracia y desarrollo económico de ambas naciones.