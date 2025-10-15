Régimen de Venezuela rechaza autorización de Trump para operaciones de la CIA en su territorio: «Es belicista y extravagante»

–El régimen de Nicolás Maduro rechazó este mismo miércoles las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que admitió haber autorizado «operaciones» encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio venezolano.

«La República Bolivariana de Venezuela rechaza las declaraciones belicistas y extravagantes del presidente de EE.UU., en las que admite públicamente haber autorizado operaciones para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela», afirmó un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en su canal de Telegram.

En el texto se advierte que «esta afirmación sin precedentes constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles».

El régimen de Maduro calificó como una situación de «extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe» y advirtió que estas acciones «configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela», consistentes con la legitimación de «una operación de cambio de régimen» cuyo propósito sería «apropiarse de los recursos petroleros venezolanos».

Previamente, el presidente Nicolás Maduro repudió los intentos de deponer gobiernos por medio de la CIA, dado el cruento historial acumulado en la región. «No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerdan tanto a los 30.000 desaparecidos en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¡Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA! América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia», señaló al respecto.

En referencia al alegato esgrimido por Trump para autorizar a la CIA a operar en suelo del país bolivariano, según el cual esa nación suramericana habría «vaciado sus prisiones» para enviar migrantes a EE.UU., las autoridades venezolanas advirtieron que estas expresiones «persiguen estigmatizar a la migración venezolana y latinoamericana, alimentando discursos xenófobos y peligrosos».

Para concluir, el régimen de Venezuela informó que interpuso formalmente la denuncia de estos hechos en la reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada esta jornada y anunció que este 16 de octubre hará lo propio ante la Secretaría General y el Consejo de Seguridad de la ONU, donde demandará nuevamente «la rendición de cuentas» a Washington y exigirá «la adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe». (Información RT).