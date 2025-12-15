    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 16 y miércoles 17 de diciembre en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este martes 16 y miércoles 17 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y el municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Martes 16 de diciembre de 2025

    Fontibón

    Montevideo
    De la Calle 19 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68D a la Carrera 69B
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Torremolinos
    De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a Diagonal 16 Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Usaquén

    San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita
    De la Carrera 7 a la Avenida Carrera 9, entre la Calle 183 a la Calle 193
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto


    Miércoles 17 de diciembre de 2025

    Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
    De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Teusaquillo

    Ortezal, Ciudad salitre Central
    De la Calle 22 a la Calle 24, entre la Carrera 40 a la Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    San Cristóbal

    Libertadores
    De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14A Este a la Transversal 14D Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

