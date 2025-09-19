Conozca el cierre total del carril de contraflujo en la av. Villavicencio entre la av. Primero de Mayo y la transversal 78I
Foto: Empresa Metro de Bogotá
Con el fin de continuar con la construcción del del viaducto (izaje de dovelas) para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá; en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre del carril de contraflujo sentido oriente-occidente de la av. Villavicencio entre la av. Primero de Mayo y Transversal 78I (ver Mapa 1).
Estas actividades se realizarán entre las 11:30 p. m. y las 4:00 a. m., desde el 18 de septiembre de 2025 por un período aproximado de un mes.
Plan de Manejo de Tránsito PMT
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:
Tránsito de ciclistas y peatones
Los andenes y la infraestructura existente para los peatones no sufrirán ningún tipo de afectación: por este motivo, los peatones podrán circular normalmente por la infraestructura destinada para ellos.
Recomendaciones
- Se les recomienda a los ciclistas y peatones transitar por las zonas habilitadas para ellos, así como realizar los cruces por las intersecciones y por los sitios destinados para tal fin.
- Se les sugiere a todos los usuarios del sector que tengan en cuenta la información contenida en este Plan de Manejo de Tránsito y que transiten con precaución atendiendo las señales viales para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
- Se les recomienda a los conductores que transiten con precaución y acaten la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
- Se les solicita a los peatones, a los ciclistas y a los conductores que atiendan la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y del personal encargado para dicha actividad.
- Se les recomienda a los usuarios del servicio del SITP que realicen el ascenso y descenso de los buses en los paraderos establecidos.