    Conozca el cierre total del carril de contraflujo en la av. Villavicencio entre la av. Primero de Mayo y la transversal 78I

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Movilidad en Bogotá cierre av. Villavicencio con av. Primero de MayoFoto: Empresa Metro de Bogotá

    Con el fin de continuar con la construcción del del viaducto (izaje de dovelas) para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá; en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre del carril de contraflujo sentido oriente-occidente de la av. Villavicencio entre la av. Primero de Mayo y Transversal 78I (ver Mapa 1).

    Estas actividades se realizarán entre las 11:30 p. m. y las 4:00 a. m., desde el 18 de septiembre de 2025 por un período aproximado de un mes.

    Mapa 1. Zona de obra.
    Plan de Manejo de Tránsito PMT

    Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

    Tránsito de vehículos particulares y de transporte público 

    • Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la av. Villavicencio, deberán tomar la av. Primero de Mayo al occidente – Calle 45 sur al occidente – Carrera 79 al norte – Calle 42A sur al occidente – av. Agoberto Mejía al sur por donde se empalman a su recorrido habitual (ver Mapa 2 – color rojo).
    • Los usuarios que circulen en sentido occidente – oriente por la av.  Villavicencio, podrán tomar la Carrera 79 al sur – Calle 45 sur al oriente – Carrera 78 al norte por donde se empalma a su recorrido habitual (ver Mapa 2 color – azul).
    • Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la av. Primero de Mayo, y deseen tomar la av. Villavicencio al occidente, podrán tomar la Calle 42 sur al occidente – Carrera 79 al sur por donde se empalman a su recorrido habitual (ver Mapa 2 – color vinotinto).
    • Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la av. Primero de Mayo, y desean tomar la av. Villavicencio al occidente, deberán continuar por la av. Primero de Mayo al sur – Calle 45 sur al occidente – Carrera 79 al norte – Calle 42A sur al occidente – av. Agoberto Mejía al sur por donde se empalman a su recorrido habitual (ver Mapa 2 color verde).
    • Los usuarios que circulen en sentido occidente – oriente por la av.  Villavicencio, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada sur (ver Mapa 2 color morado).

    Mapa 2. Zona de obra.

    Mapa 2. Desvíos.

    Tránsito de  ciclistas y peatones 

    Los andenes y la infraestructura existente para los peatones no sufrirán ningún tipo de afectación: por este motivo, los peatones podrán circular normalmente por la infraestructura destinada para ellos.

    Recomendaciones

    • Se les recomienda a los ciclistas y peatones transitar por las zonas habilitadas para ellos, así como realizar los cruces por las intersecciones y por los sitios destinados para tal fin.
    • Se les sugiere a todos los usuarios del sector que tengan en cuenta la información contenida en este Plan de Manejo de Tránsito y que transiten con precaución atendiendo las señales viales para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
    • Se les recomienda a los conductores que transiten con precaución y acaten la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
    • Se les solicita a los peatones, a los ciclistas y a los conductores que atiendan la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y del personal encargado para dicha actividad.
    • Se les recomienda a los usuarios del servicio del SITP que realicen el ascenso y descenso de los buses en los paraderos establecidos.

