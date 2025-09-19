Con ‘Rutas Seguras’, la Policía previene violencia de género en TransMilenio en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

La Policía de Bogotá, a través del Grupo de Policía Comunitaria, presentó la campaña preventiva ‘Rutas Seguras’, que tiene con fin prevenir la violencia de género en la capital con motivo de la celebración del Día de Amor y Amistad este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025.

Asimismo, lo que busca esta estrategia es promover en la ciudadanía el respeto, la tolerancia y rechazar todo tipo de violencia contra las mujeres en TransMilenio.

En lo corrido del año 2025, se han realizado más de 53.714 campañas pedagógicas que han beneficiado a más de 1 millón de personas. Asimismo, capturado a 1.783 personas por violencia intrafamiliar, 229 por injurias por vías de hecho y 353 por delitos sexuales.

A continuación, el post de la Policía de Bogotá, en la red social X, con información sobre esta campaña en vísperas del Día de Amor y Amista en Bogotá:

De igual manera, según las autoridades, se han recibido más de 33.200 denuncias por violencia intrafamiliar.

La Policía de Bogotá, invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier tipo de hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de los diferentes canales de atención y por la Línea de Emergencias 123 la y Línea 155.