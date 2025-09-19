Nuevas rutas de TransMiZonal de TransMilenio, mejoran el transporte en Bogotá

Foto: TransMilenio.

Con el propósito de acercar el transporte público a más barrios y facilitar la movilidad de miles de ciudadanos, TransMilenio anunció dos cambios importantes en el componente de TransMiZonal que hace parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Estos ajustes buscan mejorar la cobertura, reducir tiempos de desplazamiento y garantizar un servicio más digno y eficiente para todos los bogotanos.

El pasado 1 de septiembre de 2025, la ruta HA601 ‘Perdomo – Chapinero’ amplió la cobertura, gracias a las solicitudes que hizo la comunidad de los barrios Juan XXIII y Nueva Granada, en la localidad de Chapinero.

Con esta mejora operativa, cerca de 2.200 habitantes de esta zona de la ciudad se benefician con menores tiempos y distancias de caminata, gracias a un servicio que además es operado con flota 100 % eléctrica. Esta ruta conecta a los usuarios con el Centro de la ciudad y sectores clave como los barrios Villa Mayor, Venecia y Perdomo, mejorando de manera significativa su movilidad.

“Con la llegada de las rutas LA856, HA601 y LH803 reafirmamos nuestro compromiso de que todos los bogotanos tengan acceso a un transporte público digno, seguro y cercano a sus hogares. Cada ajuste en el trazado busca conectar más barrios, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos, asegurando que la movilidad en la ciudad sea cada vez más eficiente y accesible para todos”, aseguró, Candelaria González, Subgerente Técnica y de Servicios de Transmilenio.

También, la ruta LK803 ‘Gaviotas – Terminal Salitre’ cambiará, su nombre y pasará a llamarse LH803 “Doña Liliana – SENA NQS”, mejorando la cobertura en los sectores de Doña Liliana y Juan Rey, en las localidades de Usme y San Cristóbal.

Este ajuste permitirá que la ruta brinde conexión con la troncal NQS Sur, tanto en la futura estación SENA como en la estación NQS – Calle 30 Sur, lo que fortalecerá la movilidad de estas comunidades y facilitará la conexión entre servicios, disminuyendo los tiempos de desplazamiento.

El próximo 6 de octubre la ruta 256 Tihuaque/Ricaurte, cambia su nombre, pasará a ser LA856 NQS/Comuneros y Tihuaque/Violetas, tendrá un trazado más amplio y renovado que permitirá beneficiar a más usuarios: