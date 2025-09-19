Cortes de luz este sábado 20 de septiembre de 2025 en Bogotá, Soacha, Cota, Funza y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 20 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Cota, Funza y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Fontibón

Barrio La Esperanza Norte. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio San José Vereda Sector. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Sumapaz

Barrio Las Ánimas. Vereda Las Ánimas Bajas – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m.

Barrio Las Auras. Vereda Las Auras – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m.

Barrio Las Palmas. Vereda Las Palmas – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m.

Barrio Las Sopas. Vereda Las Sopas – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m.

Municipios de Cundinamarca con cortes de luz

Chía

De la calle 12 sur a calle 14 sur entre carrera 1 a carrera 3. Desde las 8:45 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Cota

Vereda Rozo. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Funza

De la carrera 8 Este a carrera 10 Este entre calle 7 a calle 9. Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m.

Soacha

Comuna 5 – Barrio Quintanares VI Etapa. De la calle 4 a calle 6 entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Zona Industrial Cazucá. De la calle 47 a calle 49 entre carrera 1 a carrera 6 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.