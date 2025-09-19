Trump muestra el ataque a otro barco que «traficaba narcóticos ilícitos» (VIDEO)

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, compartió este viernes un video de un nuevo ataque a otro «barco» que supuestamente «traficaba narcóticos ilícitos», en el mar Caribe.

«Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos», escribió el mandatario en su cuenta en Truth Social, junto a las imágenes del suceso.

En el video compartido se puede ver una pequeña embarcación, marcada como blanco de un arma. A continuación, la barca es alcanzada por un proyectil de larga distancia y posteriormente arde envuelta en llamas.

«El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales», destacó Trump, agregando que la inteligencia estadounidense confirmó que el objetivo atacado «transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses».

Traducción: Por órdenes mías, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM. La inteligencia confirmó que el barco estaba traficando narcóticos ilícitos y transitaba por un conocido paso de narcotráfico en camino para envenenar a los estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas varones a bordo del barco, que se encontraba en aguas internacionales. No hay EE.UU. Las fuerzas resultaron heridas en este ataque. ¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA LOS ESTADOUNIDENSES!!!

En agosto, el presidente Trump anunció el ataque contra una pequeña lancha con «11 narcoterroristas del Tren de Aragua», narrativa cuya veracidad ha sido rechazada por las autoridades venezolanas. Este lunes, el mandatario mostró un video de un nuevo ataque contra supuestos «narcoterroristas de Venezuela». Al día siguiente afirmó que había un tercer bote bombardeado, aunque solo se han divulgado las imágenes de dos.

Por su parte, la representación de Venezuela ante las Naciones Unidas, demandó este viernes el «cese inmediato» de las operaciones militares de EE.UU. al sur del Caribe, al considerar que las acciones son contrarias a lo consagrado en el derecho internacional, que proscribe explícitamente la amenaza del uso de la fuerza contra naciones soberanas, así como el bombardeo de civiles.

El despliegue estadounidense en aguas del Caribe sur ha supuesto una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas. Según lo denunciado por Maduro, ocho destructores, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan directamente a Venezuela. El sábado 13 de septiembre arribaron a Puerto Rico cinco cazas F-35, que se suman a lo que la Casa Blanca ha denominado una operación contra los cárteles.

El 12 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses incursionaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela y asaltaron una embarcación pesquera. La tripulación quedó retenida por varias horas y Caracas denuncia que se trató de una maniobra «ilegal».

Maduro aseveró que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen» para controlar los vastos recursos naturales venezolanos, mientras que su par estadounidense, Donald Trump, afirmó que no ha entablado conversaciones con miembros de su Gobierno para esos fines.

Como respuesta a los movimientos militares de EE.UU., Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. De su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de «apresto militar» en la isla de La Orchila. Aseguró asimismo que el país se prepara «para un escenario de conflicto armado en la mar».

Entretanto, los marines apostados en Puerto Rico simularon un desembarco anfibio este 18 de septiembre. En adenda, Washington reabrió la Estación Naval Roosevelt Roads, una instalación de unos 15,8 kilómetros asentada en territorio portorriqueño que permanecía cerrada desde 2004. (Información RT).