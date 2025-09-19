EE.UU. exigirá 100.000 dólares al año para la visa H1-B

–Un pago anual de 100.000 dólares al año exigirá Estados Unidos para conceder visados H1-B a profesionales altamente cualificados, a fin de favorecer contrataciones de estadounidenses, reveló este viernes el presidente Donald Trump, quien anunció también una nueva «tarjeta dorada» por un pago mínimo de un millón de dólares.

Según la proclamación firmada por Trump, el incremento de las tarifas que las empresas pagan para poder contratar a extranjeros con la visa H-1B busca «proteger a los trabajadores estadounidenses», al garantizar que las personas foráneas que se contraten tengan una cualificación tan alta que impida que las reemplace ningún nacional.

«La idea es que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías dejen de capacitar a trabajadores extranjeros», dijo hoy el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante el acto para la firma del documento.

Lutnick: «No más extranjeros ocupando nuestros puestos»

«Tendrán que pagar el salario completo al empleado (además de 100.000 dólares al año por el visado). No es rentable. Si van a capacitar a alguien, que sea a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país. Que capaciten a estadounidenses. Basta de traer extranjeros a ocupar nuestros empleos», añadió Lutnick, que aseguró que «todas las grandes empresas están de acuerdo» con esta nueva política.

Trump ha criticado anteriormente el visado H1-B al considerar que, además de desincentivar la contratación de estadounidenses, fuerza un recorte a la baja de las bases salariales.

El H-1B es un visado de no inmigrante que permite a empleadores de EE.UU. contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y ha sido empleado de forma recurrente en años recientes por empresas del sector tecnológico como, por ejemplo, las que controla el magnate Elon Musk.

Según estimaciones basadas en datos del Gobierno, se cree que unas 700.000 personas viven actualmente en Estados Unidos con este visado, la mayoría procedentes de la India.

A su vez, Trump firmó hoy una orden ejecutiva para crear un nuevo tipo de programa para extranjeros altamente especializados y con gran respaldo financiero al que se ha bautizado como «tarjeta dorada».

«Este programa creará una nueva vía para la obtención de visados, dirigida a extranjeros con habilidades extraordinarias que estén dispuestos a contribuir a Estados Unidos mediante el pago de un millón de dólares al Tesoro estadounidense, o bien con dos millones si una empresa patrocina a dicho individuo», explicó Lutnick.

Esto «les permitirá acceder a un trámite de visado acelerado como parte de este nuevo programa de la tarjeta dorada», añadió el secretario de Comercio, que aseguró que hasta ahora EE.UU. ha estado recibiendo inmigrantes que se situaban profesionalmente «por debajo del promedio estadounidense».

«Por eso, vamos a cambiarlo. Solo aceptaremos a personas con habilidades excepcionales. En lugar de que vengan a quitarle los empleos a los estadounidenses, crearán empresas y generarán empleos para ellos. Este programa recaudará más de 100.000 millones de dólares para el Tesoro de los Estados Unidos, dinero que utilizaremos para reducir impuestos y la deuda pública», concluyó. (Información DW).