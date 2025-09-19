Hurto de vehículos en Bogotá se reduce un 25 % en 2025: alcalde Galán

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Tras más de seis meses de investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Policía Metropolitana de Bogotá logró un importante resultado contra el tráfico de autopartes hurtadas en la capital del país.

Durante las diligencias de registro y allanamiento realizadas en locales comerciales de autopartes en el sector de La Estanzuela, localidad de Los Mártires, fueron hallados más de 250 motores de diferentes marcas con seriales alterados y regrabaciones.

El alcalde Mayor Carlos Fernando Galán destacó la relevancia de esta operación: “Este es un gran resultado, es el quinto golpe que se le da a esa cadena delincuencial dedicada al hurto de motores. Gracias al trabajo de la Policía Metropolitana hemos realizado cinco operativos que nos han permitido llegar a 800 motores con falsedad marcaria. Dos de ellos se adelantaron en La Estanzuela, dos en el sector del 7 de agosto y uno en el Restrepo”.