Maduro anuncia el envío de militares a barriadas populares a entrenar al pueblo en uso de armas y habla de lo que pretende EE.UU

–Reiterando que «nosotros no nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acasito se necesitara», Nicolás Maduro anunció que enviará militares a las barriadas populares para entrenar a la población en el manejo de armas frente a la amenaza de una invasión de Estados Unidos.

«El próximo sábado 20 de septiembre, los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas», precisó Maduro.

«Va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad», destacó el gobernante en un acto oficial transmitido por el canal estatal VTV.

De otro lado Maduro reiteró que el despliegue militar que adelanta EE.UU. desde hace más de cinco semanas en aguas del sur del mar Caribe, con el propósito declarado de frenar a los cárteles del narcotráfico, en realidad persigue un «cambio de régimen» en su país, que a su vez tiene como objetivo terminal la apropiación de los vastos recursos naturales de la nación bolivariana.

«¿Qué hay detrás de toda esa narrativa, que mandaron 100 barcos, que tienen 200 aviones en Puerto Rico, 1.200 misiles sobre nuestras cabezas, un submarino nuclear aquí en frente de Macuto? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Amor por Venezuela? Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un gobierno títere de EE.UU. y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva internacional del mundo. Y robarnos el gas, que es la cuarta reserva del mundo. Y robarnos el oro, que es la primera reserva. Los acuíferos, la tierra… Pero eso no ha ocurrido ni ocurrirá», sostuvo el mandatario en una jornada de trabajo difundida a través de sus redes sociales.

Maduro añadió que para justificar esta intervención, Washington recurrió a la construcción de «un relato tipo Hollywood» en el que se acusa falsamente a Venezuela, a él mismo y a otros altos cargos de su gestión, de delitos vinculados con el tráfico masivo de drogas hacia el país norteamericano, pese a que las cifras de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización Mundial de Aduanas y la misma DEA dan al traste con esas aseveraciones.

«No pueden decir que Maduro y Venezuela tienen armas de destrucción masiva. No pueden decir que estamos construyendo una bomba nuclear […], ni que tenemos cohetes trasatlánticos. Entonces inventan un relato tipo Hollywood, donde el malo es el bueno de la película y a este lo hacen pasar como malo. Siempre en Hollywood, en las narrativas gringas, los malos somos los latinos o los asiáticos. O los rusos o los chinos. Y ellos son los héroes», apuntó.

Aseguró que el falso relato no es creído ni siquiera por el pueblo estadounidense. «En EE.UU. no hay nadie que crea las mentiras que están diciendo sobre Venezuela y sobre mí. Nadie. No existe. Esa batalla de la verdad la estamos ganando y tenemos que ganarla cada día. La verdad de Venezuela. En EE.UU. y en el mundo», completó.

La víspera, el régimen de Nicolas Maduro elevó el «apresto operacional» destinado a la preparación del país «para un escenario de conflicto armado en la mar», según lo anunció el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en el marco de la Operación ‘Caribe Soberano 200’, que se desarrolla desde la víspera en la isla de La Orchila, a unos 160 kilómetros de la capital.

«[Estamos] preparándonos en el terreno para así elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela», detalló Padrino López en un video publicado en sus redes sociales.

Operación Militar Caribe Soberano 200 en La Orchila, Venezuela Imágenes recientes muestran la Operación Militar Caribe 200 llevándose a cabo en La Isla de La Orchila, Venezuela.

Fuerzas militares participan en ejercicios estratégicos y maniobras tácticas en la zona.



Desde inicios de septiembre EE.UU ha eliminado tres embarcaciones que presuntamente transportaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente Donald Trump.

Su gobierno acusa a Maduro de nexos con el narcotráfico y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Estados Unidos también envió a Puerto Rico aviones caza F-35 para apoyar a la flotilla compuesta por siete barcos y un submarino de propulsión nuclear.

«Lo que hay detrás es un plan imperial para un cambio de régimen e imponer un gobierno títere de Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo que es la mayor reserva del mundo, y el gas, que es la cuarta del mundo. Pero no ha ocurrido ni ocurrirá», afirmó Maduro este jueves. (Información RT y DW).