Petro replantea la convocatoria de una Constituyente y exhorta a las comunidades a organizarse para sacarla adelante y además para evitar «que nos pongan conejo» con las reformas

–«Ahora vamos es a la Asamblea Constituyente que haga realidad el poder popular en Colombia», aseguró este jueves el presidente Gustavo Petro desde el municipio de La Dorada, Caldas, en el acto de entrega de 18.000 hectáreas de tierra a campesinos del Magdalena Medio en La Dorada (Caldas), donde replanteó su convocatoria para 2026 con el fin no de hacer una nueva Constitución, sino que «garantice que se vuelva una realidad la Constitución que ya tenemos».

El jefe del Estado propuso la creación de un movimiento campesino constituyente que, junto a las elecciones parlamentarias, plantee: “¿Cómo se crea una asociación nacional campesina? ¿Cómo se articulan las fuerzas sociales y cómo hacemos realidad, a través de los mecanismos de la Constitución, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para que se cumpla el Estado Social de Derecho que ordena la Constitución del 91?

Tras resaltar la entrega de las 18 mil hectáreas de tierra a los campesinos, el presidente Gustavo Petro preguntó a la comunidad reunida en el acto: “¿Quieren que este programa siga? ¿Quieren que estas reformas sociales sigan y se vuelvan realidad? entonces, poder constituyente, no hay otro camino, es la nueva fase de la lucha popular, es la nueva fase de este que es el Gobierno del Cambio, es la fase en la que se compromete la actividad, el tiempo, el físico del Presidente de la República».

Afirmó igualmente que se debe comenzar a hablar de elecciones y constituyente y, para ello, es necesario empezar a mirar “cómo se crea una asociación nacional campesina, de cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia y de cómo volvemos realidad, el año entrante a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una Constitución que garantice, no la nueva Constitución, ojo, que ya la tenemos».

Aclaró que no se trata de hacer una nueva Constitución, que «ya la tenemos», aunque, subrayó, existen algunas cosas por modificar, sino que «se garantice que se vuelva realidad, que garantice que ningún magistrado nos vuelva a echar un discurso de un Estado de Derecho que termina siendo un Estado mafioso, sino que sea el Estado Social de Derecho que ordenó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y a la que le pusieron trampa, le pusieron conejo por andar de la gobernanza paramilitar que dejó 200.000 asesinados en Colombia».

“Ahora es el Estado Social de Derecho en la práctica, en el presupuesto, en las obras, en la realidad viva del país cotidiano, y no simplemente una frase, y eso lo garantizamos convocando al pueblo. Ya lo vimos, pero ya no es una consulta popular», puntualizó.

Para ello, el mandatario hizo un llamado a los campesinos del Magdalena Medio, a organizarse.

El Presidente @PetroGustavo le hizo un llamado a los campesinos del Magdalena Medio, a quienes hoy se les hizo la entrega de 18.000 hectáreas de tierra en la región, y les recalcó que "se necesita una sola asociación campesina nacional, por regiones hay que construirla, las… pic.twitter.com/lBJJzQ8RF6 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) September 18, 2025

El presidente Gustavo Petro hizo énfasis en la reforma agraria. «Hay que darle un salto a la agricultura, y eso significa: uno, llegar con comida a donde hay hambre; dos, exportar; tres, agroindustrializar por regiones; y para eso se necesita dinero, hay que hacer cooperativas de industria de la producción agraria, en la leche, papa, maíz y arroz, entre otros», afirmó.

Además advirtió que la política agraria es integral e involucra al Banco Agrario, la Agencia de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural para impulsar proyectos cooperativos, con presupuesto y con el respaldo de los ahorros del público en el Banco Agrario de Colombia.

«Porque hay un peligro: si entregamos tierra y no entregamos para producir, después de nosotros se vuelven a quedar con la tierra», precisó en referencia a paramilitares y narcotraficantes.

Por esa razón, llamó la atención de las entidades del sector agrario, y hasta de la Policía Nacional, pues dijo que no se puede regresar al pasado cuando los paramilitares del Magdalena Medio asesinaron a miles de campesinos para despojarlos de sus tierras.

“La orden que da el Presidente de la República es que aquí se cuida el campesinado, o se cambia la Policía, porque no vamos a permitir un asesinato más. La Policía me responde por la vida del campesinado del Magdalena Medio», aseguró.

Se refirió también a la democratización de la tierra, pero agregó que es necesario crear cooperativas para industrializar la producción agraria en productos como leche, papa, maíz, y arroz.

“Llevamos 18 mil hectáreas de 40 mil, pero hay que aumentar, no es suficiente. El Magdalena Medio es una de las áreas prioritarias de la Reforma Agraria, y hay que producir, no sólo tener tierra. De nada nos sirve tener tierra si no es para trabajarla, y para trabajarla se necesita tecnología, educación y dinero», dijo.

Agregó que, así como los chinos tienen su Ruta de la Seda, Colombia debe tener la Ruta del Arroz, pero se necesitan vías. “Son vías campesinas con industrias, con factorías, con silos, que nos permitan volvernos una potencia exportadora de un cereal que concentra muchos nutrientes, no es carbohidrato, y con el que podríamos competir en toda América y más allá de América», sostuvo.

?“Aspiro a que, como Gobierno, podamos entregar la ruta del arroz, y que con el fondo de exportación y el Ministerio de Agricultura se puedan entregar todas las haciendas que el campesinado ha escogido para la producción del cereal», concluyó el mandatario.

En su intervención, el jefe del Estado volvió a referirse también a la descertificación por la lucha contra el narcotráfico y recalcó que lo que hizo crecer los cultivos ilícitos en Colombia fue el aumento del consumo en EE.UU: