No se pierda la Filarmónica de Bogotá en el Día de Amor y Amistad

Foto: Portal Bogotá

Celebra el Día de Amor y Amistad 2025 con conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), donde podrás disfrutar de un recorrido por el repertorio musical más sensible de Latinoamérica: Carlos Gardel, Julio Jaramillo, Armando Manzanero y José Alfredo Jiménez, entre muchas otras figuras, protagonizarán esta jornada dedicada al amor, la amistad y otras pasiones musicales, en doble jornada iniciando el viernes 19 de septiembre a las 6:00 p. m. en la Catedral San Juan Bautista y el sábado 20 de septiembre a las 4:00 p. m. en el León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. ¡Ambos conciertos serán con entrada libre hasta completar aforo!

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) dirigida por Rubián Zuluaga; el Coro Filarmónico Juvenil, con la guía de Johanna Molano; y la cantante Isabella Ruiz, recurrirán a la memoria sonora de América Latina, recurriendo a temas universales como el amor, la amistad y otras pasiones musicales. Presentan una selección de obras que honran la herencia musical de la región, invitando al público a disfrutar de una experiencia emotiva que les habla a los sentidos a través de la interpretación orquestal y vocal en vivo.

Viernes 19 de septiembre de 2025 – Del amor, la amistad y otras pasiones musicales en la Catedral San Juan Bautista

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en la Catedral San Juan Bautista de la localidad de Engativá. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Catedral San Juan Bautista

Hora: 6:00 p. m.

Fecha: viernes 19 de septiembre de 2025.

Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 20 de septiembre de 2025 – Del amor, la amistad y otras pasiones musicales en el Auditorio León de Greiff

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: sábado 20 de septiembre de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

Rubián Zuluaga, director de orquesta (Colombia)

Director de orquesta colombiano con una destacada trayectoria en dirección sinfónica y formación musical. Licenciado en Música por la Universidad de Caldas y Magíster en Dirección Orquestal por la Universidad EAFIT.

Desde 2021, se desempeña como Director Asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, colaborando con directores como Joachim Gustafsson, Niels Muus, Emil Tabakov, Enrique Diemecke y Bruno Ferrandis, entre otros. Su trabajo con la Filarmónica de Bogotá ha consolidado su presencia en el panorama sinfónico colombiano, además de permitirle explorar un repertorio diverso y proyectos de gran envergadura.

Coro Filarmónico Juvenil

Integrado por 40 jóvenes, el Coro Filarmónico Juvenil se caracteriza por la versatilidad en la interpretación de repertorios populares latinoamericano y música sacra; y la incursión en géneros como el blues y el jazz. Ha acompañado a la Orquesta Filarmónica de Bogotá en montajes sinfónico-corales y óperas de gran importancia.

También ha desarrollado sus propias producciones con puesta en escena, enriqueciendo sus interpretaciones y acercando al público a la experiencia del teatro musical. Ha sido dirigido por Diana Carolina Cifuentes, Jorge Tribiño, Paola Ávila y Camilo Rojas, y actualmente se encuentra bajo la dirección de la maestra Johanna Molano.

Isabella Ruiz, cantante (Colombia)

Cantante y compositora bogotana que, con más de diez años en la industria musical, es una de las voces del jazz y las músicas colombianas con mayor posicionamiento en Bogotá. Actualmente, es la voz solista de la Banda Filarmónica Juvenil (agrupación de la Filarmónica de Bogotá); también es corista para la banda Piel Camaleón; es cantante de sesión para Carlos Vives y producciones de Andrés Leal y Juan Sebastián Parra.

Ha cantado como solista en múltiples escenarios empresariales, festivales de música y eventos del sector público, entre otros. Se formó como músico con énfasis en Canto Jazz en la Pontificia Universidad Javeriana. Allí obtuvo el reconocimiento Cruz San Pedro Claver y fue monitora del Énfasis de Jazz y Músicas Populares.