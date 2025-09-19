    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 19 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 19 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3214 – La 5ta 8 – Tarde 4549 – La 5ta 1

    Culona
    Día 2885 – Noche

    Astro Sol
    9731 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    0618 – La 5ta 1

    Paisita
    Día 2256 – La 5ta 6 – Noche

    Chontico
    Día 0652 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 8522 – La 5ta 9 – Noche

    Sinuano
    Día 3138- La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 021 – Noche

    Play Four
    Día 5753 – Noche

    Samán
    Día 9903

    Caribeña
    Día 6562 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 4877 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 5936 – La 5ta 1 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3241 – La 5ta 4 – Tarde 5990 – La 5ta 2

    Ariel Cabrera
