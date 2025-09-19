Resultados de las loterías y chances de este viernes 19 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 19 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3214 – La 5ta 8 – Tarde 4549 – La 5ta 1
Culona
Día 2885 – Noche
Astro Sol
9731 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
0618 – La 5ta 1
Paisita
Día 2256 – La 5ta 6 – Noche
Chontico
Día 0652 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 8522 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 3138- La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 021 – Noche
Play Four
Día 5753 – Noche
Samán
Día 9903
Caribeña
Día 6562 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 4877 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 5936 – La 5ta 1 – Noche
Antioqueñita
Día 3241 – La 5ta 4 – Tarde 5990 – La 5ta 2