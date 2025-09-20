Este Día de Amor y Amistad los comercios de Bogotá  tienen una nueva jornada de Bogotá Despierta

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Este sábado 20 de septiembre, se celebra el Día de Amor y Amistad. Una conmemoración a la que se unen los comercios de la ciudad con una nueva jornada de Bogotá Despierta para ofrecer alternativas con ofertas, planes, comidas para compartir y productos para obsequiar en esta ocasión.

De acuerdo con estimaciones de FENALCOBogotá-Cundinamarca, esta fecha representa un aumento en ventas cercano al 30 % frente a un fin de semana normal en sectores como restaurantes, hoteles, supermercados y accesorios; y ma?s del doble para floristeri?as. La celebración del Día de Amor y Amistad, es considerada la cuarta fecha comercial ma?s importante del an?o despue?s de Navidad, Di?a de la Madre y Di?a del Padre.

Un sondeo del gremio revela que el 77 % de los bogotanos planea celebrar esta fecha con su pareja o amigos, y actividades tradicionales como el ‘Amigo Secreto’ se convierte en una oportunidad para el comercio. Los obsequios preferidos siguen siendo dulces, chocolates, flores, accesorios, peluches e invitaciones a restaurantes. El gasto promedio proyectado para esta edicio?n es de $ 125.000, mientras que los medios de pago se dividen entre el efectivo/de?bito con un 51 % y las tarjetas de cre?dito con un 49 %.

“Amor y Amistad no solo fortalece los lazos de afecto, sino que tambie?n es un motor clave para el comercio capitalino. Este sa?bado realizaremos Bogotá Despierta, con la participacio?n de Centros Comerciales, zonas gastrono?micas y espacios culturales que extendera?n sus horarios y ofrecera?n experiencias u?nicas a los ciudadanos”, destacó Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá-Cundinamarca.

La ampliación de los horarios para los bogotanos y bogotanas en establecimientos comerciales en el Día de Amor y Amistad, con el fin de facilitar sus compras y el disfrute de diversos planes, de desarrollará principalmente pasando de las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. e incluso hasta la media noche y parte de la madrugada de domingo 21 de septiembre de 2025.

La jornada cuenta con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). a trave?s de la estrategia Bogotá 24 Horas. Los comercios participantes, sus ofertas y horarios extendidos pueden consultarse en la página oficial de Bogotá Despierta, a través de www.bogotadespierta.co.