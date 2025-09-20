2.100 policías garantizarán la seguridad en celebración de Amor y Amistad en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá anunciaron un gran despliegue operativo y preventivo para este fin de semana de Amor y Amistad del 19 al 21 de septiembre de 2025, con el fin de prevenir homicidios, riñas, lesiones personales y violencias basadas en género, además de garantizar entornos seguros en toda la ciudad en medio de esta importante celebración.

Un total de 2.100 policías y más de 350 trabajadores de diferentes entidades de la Administración distrital estarán desplegados en toda la ciudad, con especial atención en zonas de rumba, centros comerciales y espacios de alta concurrencia, donde suelen incrementarse las riñas, el consumo de alcohol y las conductas que afectan la integridad de las personas.

Los operativos de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) se desplegarán en todas las localidades de la ciudad, especialmente en Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal, Bosa y Santa Fe.

A continuación, el video con las declaraciones de Alejandro Reyes Lozano, director de Prevención y Convivencia de la Secretaría de Seguridad y del coronel Richard Fajardo, subcomandante de la Policía de Bogotá:

Estas localidades son las que históricamente han registrado mayor número de incidentes para Amor y Amistad. Durante la misma celebración en 2024 se registraron en Bogotá 10 homicidios, 67 lesiones por riñas y 16.074 incidentes de ruido y violencia intrafamiliar, principalmente en las primeras cuatro localidades mencionadas anteriormente.

“En Bogotá no podemos permitir que una celebración termine en tragedia. Todo nuestro dispositivo está orientado a salvar vidas y prevenir violencias. Cada riña que evitamos es una vida que protegemos”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad.

El dispositivo de seguridad contará con el apoyo de especialidades como Tránsito, Infancia y Adolescencia, GAULA, GOES, patrullajes aéreos con el helicóptero Halcón y drones, además de la presencia de 64 patrullas anti-riñas y Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, especializados en diálogo y mediación.

El dispositivo integral contará con las siguientes acciones enfocadas a seguridad, convivencia y prevención:

Refuerzo en zonas de rumba, con intervenciones entre las 7:00 p. m. y las 3:00 a. m., priorizando la inspección, vigilancia y control a establecimientos de venta de licor y la desactivación temprana de riñas. Atención y control al final de la rumba, entre las 2:00 y 5:00 a. m., para prevenir riñas y acompañar el cierre seguro de establecimientos. Corredores seguros en las madrugadas, entre las 2:00 y 5:00 a. m., para garantizar el regreso seguro de los ciudadanos a sus hogares. Patrullajes mixtos y puntos de registro y control, orientados a reducir riesgos de homicidio, lesiones personales y hurtos. Prevención de porte de armas cortopunzantes y control en zonas críticas identificadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). Controles de convivencia y prevención en plazas de mercado, centros comerciales y zonas de alta afluencia en horas de la mañana y la tarde.

Las autoridades priorizarán las siguientes zonas de rumba en la ciudad:

Chapinero: Zona T. Suba: Subazar. Usme: Marichuela. Kennedy: Primera de mayo. Rafael Uribe Uribe: San Jorge. Ciudad Bolívar: San Francisco, Lucero y 3 Esquinas.

Por su parte, las zonas comerciales priorizadas son: