Bogotá inicia plan piloto para reducir mala disposición de residuos con apoyo de los habitantes de calle

Foto: Secretaría de Integración Social

La Administración distrital puso en marcha el plan piloto que busca mitigar la mala disposición de residuos, priorizando el corredor de la carrera décima entre calles 10 y 17 de la localidad Santa Fe, donde confluyen ciudadanos habitantes de calle, comerciantes y vecinos.

De acuerdo con lo planteado por el alcalde Carlos Fernando Galán al inicio de la semana, en esta estrategia participan la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el operador de aseo Promoambiental. El objetivo es tener encuentros y diálogo entre habitantes de calle y residentes de la zona, con el fin de dejar de ver a esta población como generadora de residuos o responsables de puntos críticos, sino reconocerla como actores clave en el proceso de recuperación de materiales aprovechables.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social resaltó: “Los ciudadanos habitantes de calle juegan un papel fundamental en el manejo de las basuras. Para ello, desde Integración Social, en conjunto con la UAESP, identificamos los puntos críticos frente al manejo y disposición de las basuras. Lo segundo es establecer un diálogo bajo los lazos de confianza con la realización de actividades pedagógicas que nos permitan empezar a dar mejor manejo a las basuras en los puntos críticos ya mapeados”.

Asimismo, Valentina Ardila, funcionaria de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UEASP resaltó la corresponsabilidad ciudadana frente al manejo y disposición de basuras: “Estamos en una jornada de pedagogía dirigida a habitantes de calle para que nos colaboren con un adecuado manejo en la disposición de residuos en este espacio, para conservar el separador de la carrera décima y sus alrededores limpios. Para este polígono contamos con frecuencias de recolección diaria, tres veces al día; en la mañana, en la tarde y en la noche; además tenemos la estrategia ‘Cazaregueros’ que son unas motos adaptadas con un platón para recoger la basura en accesos donde es más complejo para un camión”.

Otro de los desafíos de la iniciativa de recolección de residuos está en lograr una sincronización entre las actividades que realizan los habitantes de calle y el equipo del operador de aseo, para cooperar y mantener dichas zonas lo más limpias posibles.

Además, el Distrito llevará a cabo un seguimiento a aquellas personas que cumplan con los compromisos y acciones acordadas, para así feidelizarlas con la entrega de kits u otro tipo de oferta social. Como último eslabón, buscará instalar un Ecopunto en un predio cercano a la carrera décima, que ofrezca servicios a personas en formas extremas de exclusión y, al mismo tiempo, funcione como lugar de depósito y clasificación de residuos.

Después de este plan piloto, y a partir de los aprendizajes obtenidos, la estrategia se ampliará a los demás puntos críticos previamente identificados para aplicar la metodología, teniendo en cuenta que los ciudadanos, los comerciantes, el operador público y los habitantes de calle son actores importantes en este ejercicio de trabajar por una ciudad más limpia y con un adecuado manejo de residuos.