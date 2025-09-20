Llega una nueva jornada de adopción animal este sábado 20 de septiembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

En el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a la ciudadanía a unirse a la campaña ‘Adoptar es amar sin condiciones’ participando en la jornada especial de adopción que se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Centro Comercial Diver Plaza, en la Transversal 99 # 70 A –89.

Este evento será la oportunidad perfecta para que los ciudadanos conozcan a los perros y gatos que sueñan encontrar un hogar amoroso y responsable, en esta fecha especial y los inviten a ser parte de un símbolo de Bogotá: las familias interespecie.

Entre los protagonistas estará Coffee Delight, un perro que fue rescatado tras sufrir negligencia y abandono, al permanecer confinado en una terraza sin los cuidados básicos. Su historia conmovió a la ciudad pues fue hallado en estado crítico, con bajo peso y sin fuerzas, pero gracias al cuidado de los profesionales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) logró recuperarse. Hoy Coffee es un perro alegre, lleno de vida y listo para convertirse en el nuevo mejor amigo de alguna familia bogotana.

Así como él, 13 perros y gatos estarán esperando conquistar corazones. Todos los animales se entregan esterilizados, vacunados, desparasitados y con microchip de identificación, garantizando su bienestar desde el inicio.

La jornada también tendrá actividades especiales para promover la sana convivencia con los animales de compañía. A las 11:00 a. m. se ofrecerá la charla “Tenencia responsable y vínculo humano-animal”. Además, los primeros adoptantes recibirán kits de cuidado animal, gracias al apoyo de Puppis Colombia.

El equipo de adopciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) acompaña a las familias durante todo el proceso de adaptación, asegurando que cada perro y gato reciba amor, cuidado y protección en su nuevo hogar.

En este Día del Amor y la Amistad, la invitación de la Alcaldía de Bogotá es a que las familias abran su corazón, sean familias interespecie y encuentren a su nuevo mejor amigo.

¿Qué deben tener en cuenta al momento de adoptar?

• Ser conscientes de que la decisión a tomar es para toda la vida y debe ser considerada por todos los miembros del hogar.

• Disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.

• Al adoptar un perro, es obligatorio llevar una pechera y traílla.

• Para perros de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal.

• Quienes deseen adoptar un gato deben llevar un guacal.

• Fotocopia de la cédula y de un de recibo de servicios públicos.

• Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.

