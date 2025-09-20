A propósito de Amor y Amistad: Estafas románticas digitales, cómo detectar y prevenir engaños en apps de citas

Durante y después de la pandemia de COVID-19, el uso de aplicaciones de citas se incrementó. De acuerdo con un informe de Grand View Research, este mercado global experimenta un crecimiento sostenido con una tasa anual compuesta (CAGR) del 7,6% entre 2023 y 2030. El confinamiento llevó a millones de personas a buscar nuevas formas de vincularse, pero también abrió la puerta a nuevos riesgos.

Principales grupos vulnerables

Si bien cualquier persona puede ser víctima de una estafa romántica, los adultos mayores, mujeres de mediana edad y menores de edad son los más expuestos, debido a factores como la soledad, la confianza excesiva en relaciones online y la falta de educación digital.

Riesgos asociados a las apps de citas

– Robo de dinero y suplantación de identidad

– Sextorsión y filtración de imágenes íntimas

– Manipulación emocional y amenazas

– Traslado de la conversación a plataformas no seguras

– Riesgos físicos en encuentros reales, incluyendo abuso o secuestro

Recomendaciones de seguridad

Ante el escenario que se describe, desde ESET aconsejan seguir las siguientes recomendaciones:

Desconfiar de cualquier pedido de dinero o ayuda urgente, especialmente si no se ha conocido a la persona en el mundo real. No compartir información sensible, como datos bancarios, dirección, fotos íntimas o contraseñas. Sospechar de perfiles demasiado perfectos o que avanzan demasiado rápido en la relación. Evitar salir de la plataforma para comunicarse, ya que estas suelen tener mecanismos de seguridad y denuncia. Ante la duda, cortar el contacto y reportar el perfil.

En lo que va de 2025, la Policía Metropolitana ha capturado a 37 personas implicadas en hurtos mediante estafas, muchas de ellas cometidas a través de aplicaciones de citas y redes sociales utilizadas para contactar a sus víctimas. Desde la Secretaría de Seguridad hacen un llamado a la ciudadanía: si ha sido víctima o considera que está en riesgo, puede comunicarse con la Línea 123 o con el programa AIDE al (601) 377 9595, ext. 1137, donde recibirá acompañamiento y orientación especializada.

“El incremento en el uso de estas plataformas evidencia la necesidad de una acción coordinada entre usuarios, empresas tecnológicas, educadores y autoridades. Desde campañas de concientización hasta mayores controles en el acceso y verificación de identidad, la lucha contra estas estafas debe ser una prioridad. La educación digital es la primera línea de defensa. Reconocer las señales de alerta puede salvar no solo el dinero, sino la integridad emocional de las personas.”, concluye Fabiana Ramírez, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

