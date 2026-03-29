Familias de militares y policías fallecidos en accidente del avión Hércules recibirán vivienda con apoyo del Estado

Foto: Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Estado asumirá el 100% de las soluciones de vivienda para las familias de los 69 integrantes de la Fuerza Pública que fallecieron en el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo (Putumayo).

“Frente a las víctimas fatales y sus familias, estamos avanzando para cubrir en 100% esa solución de vivienda. Se hará a través de la Caja de Honor que tenemos en el Ministerio de Defensa, pero también hay gobernaciones, alcaldías e incluso privados que quieren apoyar y mejorar esas condiciones de vivienda. Son viviendas, dignas”, manifestó el titular de la cartera.

Asimismo, destacó que también se hará un acompañamiento integral que incluye acceso a educación para los hijos de las víctimas

“Varias personas, empresas nos han dicho que quieren pagarles la carrera ya universitaria o una tecnológica a los hijos, hijas de estos héroes. Entonces, es algo que, si alguien quiere hacerlo, bien pueda. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad de darles a quienes han entregado la vida todo lo necesario para que sus familias continúen a pesar del dolor”, aseveró Sánchez.

Además, indicó que se va a garantizar la asesoría jurídica permanente, con el fin de evitar que terceros se aprovechen de la situación de las familias en procesos legales.

“En temas jurídicos hay un acompañamiento importante para evitar que muchas personas o algunas personas inescrupulosas, aprovechando este dolor, lleven a las familias a firmar algo en este momento. Por ejemplo, les decían que se tenía que pagar para que hicieran la identificación rápida en medicina legal o para el transporte de los féretros. Eso es falso. Eso está cubierto 100% por todo el Estado colombiano”, advirtió el ministro.

$13 billones para Fuerza Pública

El compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con el sector defensa también quedó establecido la noche del viernes en una jornada trascendental, que terminó con la aprobación del documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), con una inversión de 13 billones de pesos para fortalecer y modernizar las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso, explicó que la aprobación del Conpes es el punto culminante de un riguroso proceso de estructuración técnica de ocho meses liderado por la entidad a su cargo y el sector defensa, integrando diagnósticos de inteligencia, análisis prospectivos de amenazas y una matriz de necesidades altamente especializada.

Con este Conpes, el Ejército Nacional recibirá 5,8 billones de pesos para fortalecer su presencia territorial; la Armada Nacional contará con 3,4 billones para potenciar la vigilancia marítima y fluvial; la Policía Nacional dispondrá de 2,3 billones para reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado; y la Fuerza Aeroespacial Colombiana recibirá 1,3 billones para fortalecer la tecnología y el control del espacio aéreo.

Con información del Ministerio de Defensa y el Departamento Nacional de Planeación.