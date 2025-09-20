Disfrute lo mejor del thrash metal colombiano en teatro El Ensueño este 20 de septiembre

Foto: Idartes

El Teatro El Ensueño de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, será el escenario de una noche única dedicada al thrash metal colombiano, con el concierto de cuatro de las bandas más representativas del género, Perpetual Warfare, Aggressive, Victimized y Aeternal Nox, con una noche de alto calibre curada por el colectivo Escuela del Sonido, este sábado 20 de septiembre de 2025, a las 6:00 p. m. ¡Entrada con costo!

A este concierto que se realizará en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, podrán ingresar menores de edad a partir de los 14 años.

Estas son las bandas de thash metal colombiano que estarán en concierto en Bogotá, este sábado 20 de septiembre:

‘Perpetual Warfare’, ha tenido giras internacionales junto a ABIGAIL (Japón) y aperturas para gigantes como Slayer y Megadeth.

‘Aggressive’ desde Pereira llegan estos veteranos del género en Suramérica, con una trayectoria que incluye giras con Anthrax y Exodus, y que actualmente presentan su disco Collapse.

‘Victimized’ con tres álbumes y presencia en Rock al Parque 2024, traerá su sonido crudo y crítico con temas de su próximo trabajo «»In Mosh We Trust»».

‘Aeternal Nox’ esta banda emergente de La Candelaria cuyo EP «»Evil Egregor»» explora temas como el desplazamiento forzado desde una estética visual intensa.

Disfruta de estas cuatro bandas, que estarán en un mismo escenario, y en una sola noche para vivir lo mejor del thrash hecho en Colombia.

Activa desde 1998 en Bogotá, ha evolucionado hacia un death metal más denso y técnico, con discos como In the Jaws of Curse (2015) y The Ominous Inception (2022), consolidándose como una de las propuestas más sólidas del metal nacional.