Obsequie frutas, lácteos y más en Amor y Amistad con Mercados Campesinos: 20 y 21 de septiembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025 se celebra el Día de Amor y Amistad y en los Mercados Campesinos de Bogotá puedes encontrar productos orgánicos, lácteos, frutas, plantas decorativas, tejidos, artesanías y más para obsequiar en esta fecha especial. Asiste en puntos de las localidades de Suba, Fontibón, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Usaquén y Kennedy con horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. ¡Apoya a los productores y campesinos de las zonas rurales locales!

Los Mercados Campesinos son una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que busca fortalecer la construcción de un modelo de desarrollo territorial campesino justo, favoreciendo a más de 2.000 familias provenientes de las localidades rurales de Bogotá y de 26 municipios de Cundinamarca que garantizan las buenas prácticas agropecuarias, la seguridad alimentaria, y la agricultura limpia y sostenible.

Mercados Campesinos en Bogotá sábado 20 de septiembre de 2025

La Felicidad, calle 18A con carrera 77.

Parque Pontevedra, localizado en la calle 97 #70C-69.

Parque Floralia, localizado en calle 31 sur con transversal 68C.

Parque Fundacional de Fontibón, ubicado en calle 18 con carrera 99.

Plaza de los Artesanos, localizada en la carrera 60 #63A-52.

Mercados Campesinos en Bogotá domingo 21 de septiembre de 2025