Gremio motelero lanzan campaña para reactivar la zona de la calle 63 en Amor y Amistad

Foto: INHOTELCOL

En el marco de la celebración del mes del Amor y la Amistad 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en alianza con Asomoteles-Inhotelcol, lanza la campaña ‘Apasiónate por Bogotá’, una estrategia que busca potenciar el comercio y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de apoyar a los negocios tradicionales de la capital.

El anuncio se da en vísperas de la celebración del Día del Amor y Amistad 2025, una fecha que representa una oportunidad para que los bogotanos disfruten en pareja mientras respaldan a los establecimientos de la reconocida zona de moteles de la calle 63, que se han visto impactados por las obras estratégicas de ciudad y obras del Metro de Bogotá en la avenida Caracas.

La campaña resalta que, pese a las intervenciones urbanas en el sector, los moteles de la Calle 63 siguen abiertos, innovando en sus servicios y siendo parte del tejido económico y cultural de Bogotá.

“Por eso, la invitación es a que los ciudadanos aprovechen la celebración de Amor y Amistad como una forma de apoyar al comercio local y aportar a la reactivación de la economía de la ciudad”, destacó la secretaria Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), María del Pilar López Uribe.

Por su parte, Alexander Alvarado, presidente de Inhotelcol y representante del gremio motelero, señala que “es muy importante esta alianza y el respaldo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) para esta fecha tan importante de amor y amistad para nuestros agremiados. Estamos preparados con todo para brindarles un servicio de calidad, responsable,con habitaciones remodeladas en casi todas las localidades de Bogotá, en las Ferias, Venecia, Restrepo, Kennedy, Chapinero, en el norte, estamos todos preparados para atenderlos. Necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos para que sigamos fortaleciendo el comercio”.

El Distrito y el gremio motelero se unen en esta iniciativa para recordar que la transformación urbana también requiere del compromiso de los ciudadanos, quienes con su participación ayudan a mantener vivos sectores emblemáticos que generan empleo y oportunidades.

Durante este fin de semana viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre se celebra de manera oficial el Día de Amor y Amistad, los moteles de la ciudad ofrecerán promociones especiales, junto con condiciones de seguridad, atención y calidad para todas las personas que los visiten.