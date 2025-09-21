No se pierda las actividades en la Ciclovía de Bogotá de este domingo 21 de septiembre

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 21 de septiembre de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte y diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal de la Ciclovía de Bogotá funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 21 de septiembre

Pista de habilidades en bicicleta

Reta tu habilidad en la bicicleta con una pista con algunos obstáculos.

El domingo 21 de septiembre en la:

Carrera 9 con calle 116

Campañas de Comportamiento vial

Recuerda las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura.

El domingo 21 de septiembre en:

Calle 116 con avenida Córdoba

Calle 26 con carrera 19

Ciclovía Alternativa

Se tendrán deportes alternativos como Pickeball, Futbolin, Bike Polo y Freestyle Football para que los puedas conocer y practicar.

El domingo 21 de septiembre en:

Carrera 9 con calle 116

Avenida Boyacá con calle 26

Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía

Este domingo 21 de septiembre, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes

Puntos en:

Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con carrera 95 A

Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta. El domingo 21 de septiembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42

Avenida Boyacá con calle 134

Calle 54 sur con carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Este domingo 21 de septiembre, se contará con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Calle 40 H sur # 72R

Carrera 7 con calle 26

Carrera 7 con calle 60

Avenida Boyacá con carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.

Secretaria Distrital de Salud – Salud y Bienestar – Entorno Educativo

Este domingo 21 de septiembre, se enfocará en entornos educativos de Desarrollo de acciones de educación para la salud pública, promoción en la salud mental, salud sexual y reproductiva, hábitos saludables y actividad física, pruebas de VIH, sífilis hepatitis B en:

Calle 116 con avenida Córdoba

Carrera 7 con calle 28

Avenida Boyacá con calle 12

Avenida Boyacá con calle 52 sur

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.