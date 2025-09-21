Resultados de las loterías y chances de este domingo 21 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 21 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Culona
Día 8717 – Noche
Paisita
Día 1822 – La 5ta 1 – Noche
Chontico
Día 5461 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 3005 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 979 – Noche
Play Four
Día 4750 – Noche
Caribeña
Día 8899 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 4347 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 5611 – La 5ta 0 – Tarde 3405 – La 5ta 1