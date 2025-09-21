    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 21 de septiembre de 2025 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 21 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 8717 – Noche

    Paisita
    Día 1822 – La 5ta 1 – Noche

    Chontico
    Día 5461 – La 5ta 9 – Noche

    Sinuano
    Día 3005 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 979 – Noche

    Play Four
    Día 4750 – Noche

    Caribeña
    Día 8899 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 4347 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5611 – La 5ta 0 – Tarde 3405 – La 5ta 1

