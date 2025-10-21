Avanzan intervenciones de tres humedales en Soacha con una inversión de más de $6.400 millones

Foto: CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), adelanta acciones de rehabilitación y recuperación en los humedales Neuta, Tierra Blanca y Santa Ana, ubicados en el municipio de Soacha, Cundinamarca, con una inversión total de $6.467.277.741.

El objetivo, a través de la Dirección de Recursos Naturales, en los humedales, es implementar acciones integrales con enfoque participativo para la caracterización, recuperación, protección y manejo de humedales del territorio CAR.

“Los humedales cumplen un papel fundamental en la regulación hídrica, prestación de servicios ambientales, mitigación de los impactos a la variabilidad y cambio climático”, dijo el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

Las acciones realizadas en los humedales están orientadas al aumento de conectividad ecosistémica, rescate, manejo de fauna, restauración y conservación de los suelos, restauración de hábitats acuáticos y control de especies invasoras, restauración terrestre y gestión del fortalecimiento integral y territorial.

Para el caso del humedal de Neuta, las acciones desarrolladas se centran en la implementación de estrategias de restauración en la franja terrestre con plantación de especies nativas e instalación de atractores de fauna y en la franja acuática con el mejoramiento de coberturas de vegetales mediante propagación y siembra de macrófitas en zonas priorizadas.

Dentro de los resultados esperados se encuentran 1,16 hectáreas de rehabilitación acuática, cerca de ocho (8) hectáreas de rehabilitación de franja terrestre y mantenimiento de 1.992 metros de cerramiento perimetral, para la conservación del humedal.

Con respecto a los humedales de Tierra Blanca y Santa Ana, se están desarrollando acciones de recuperación que incluyen manejo de especies invasoras tales como el buchón (Eichhornia crassipes), manejo de fauna y protección de los ecosistemas a través del cerramiento perimetral.

Dentro de los resultados esperados en los humedales de Tierra Blanca y Santa Ana, está el establecimiento de dos (2) hectáreas intervenidas de franja terrestre e intervención de 1.4 hectáreas de remoción de buchón.

“En los tres (3) humedales construyeron planes de gestión social, los cuales han contado con la participación comunitaria con el objetivo de generar diálogos con los saberes propios, fortalecer las capacidades de cuidado y adaptación de las comunidades vinculadas a estos ecosistemas con procesos de articulación institucional, monitoreo comunitario y construcción colectiva de propuestas orientadas a la gestión de conflictos socioambientales”, explicó Ballesteros Alarcón.

Como parte del proceso, se encuentra en construcción una agenda de sostenibilidad que busca articular esfuerzos comunitarios, públicos y privados, con el fin de garantizar la sostenibilidad social y ambiental de las intervenciones a mediano y largo plazo.

Es importante destacar que el avance físico de las intervenciones en los humedales Santa Ana y Tierra Blanca alcanza un 49%, mientras que en el humedal Neuta el progreso es del 38%. Con estos avances reafirmamos nuestro compromiso para continuar con el cuidado y conservación de los humedales.

En consecuencia, los humedales y las áreas de intervención han sido definidos de manera concertada con la Alcaldía Municipal de Soacha, en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre la CAR y la Alcaldía.