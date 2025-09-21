Venezuela: Se revela carta que envió Maduro a Trump «con pruebas de que Venezuela está libre de narcotráfico»

–Nicolás Maduro envió una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, «elevando la verdad irrefutable de Venezuela y mostrando —con mapas y datos científicos avalados por organismos internacionales— que nuestra patria es un territorio libre de cualquier actividad ilícita», confirmó este domingo la vicepresidenta del régimen venezolano Delcy Rodríguez.

La funcionaria divulgó en su canal de Telegram el contenido de la misiva, que fue entregada el 6 de septiembre «a un intermediario suramericano para hacerla llegar a su destinatario», el jefe de la Casa Blanca.

«En ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela: somos un territorio libre de actividades ilícitas, de paz y seguro. La amenaza militar contra Venezuela, el Caribe y Suramérica debe cesar, y debe respetarse la proclama de Zona de Paz de la Celac [la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños]», escribió Rodríguez en su publicación.

¿Qué dice la carta?

En su misiva dirigida a Trump, Maduro destacó que «en las últimas semanas han tomado el protagonismo los señalamientos absolutamente falsos sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela». «Es el peor de los ‘fake news’ que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente», señaló.

Maduro indicó a Trump que en su mensaje le adjunta «datos contundentes de la producción de drogas y el narcotráfico en Sudamérica, que demuestran de manera contundente, en base a hechos reales, que Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y país no relevante en el ámbito de los narcóticos, gracias al inmenso esfuerzo hecho durante años por nuestras fuerzas policiales y militares».

En conclusión a la misiva, el mandatario venezolano expresó su esperanza que junto a Trump puedan «derrotar» las noticias falsas que «llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica», agregando que Caracas está abierta a un diálogo «directo» y «franco» con Richard Grenell, enviado del Gobierno de Donald Trump para misiones especiales.