Cortes de agua en Bogotá, Tocancipá, Chía y otros municipios, del 22 al 26 de septiembre

Foto: Acueduto de Bogotá

Conoce los cortes de agua en Bogotá y en los municipios aledaños de Tocancipá, Chía, Zipaquirá y La Calera en Cundinamarca, programados durante la semana del 22 al 26 de septiembre de 2025, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá del 22 al 26 de septiembre de 2025

Lunes 22 de septiembre de 2025

Localidad de Suba

Victoria Norte, Mazurén, Las Orquídeas. De la carrera 45 a la carrera 54, entre la calle 147A a la calle 163B. Desde las 9:00 p. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Teusaquillo

Parque Simón Bolívar. De la calle 53 a la calle 63, entre la carrera 60 Este y la carrera 68. Desde las 9:00 a. m. y por 24 horas. Debido al cambio de medidor.

Martes 23 de septiembre de 2025

Localidad de Fontibón

Modelia, Santa Cecilia. De la avenida calle 24 a la avenida calle 26, entre la carrera 82 a la carrera 86. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Milenta. De la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 Sur a la avenida calle 8 Sur. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Tunal. De la transversal 14 a la carrera 25A, entre la calle 42 Sur a la calle 48C Sur. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

La Camelia. De la carrera 50 a la carrera 53, entre la calle 3 a la diagonal 16 Sur.

Desde las 9:00 a. m. y por 24 horas. Debido al cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Fontibón

Puente Grande y Brisas Aldea de Fontibón. De la carrera 128 a la carrera 138A, entre la calle 17 a la calle 22D. Desde las 9:00 a. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Tunjuelito

Samoré. De la carrera 25 a la carrera 33, entre la calle 47A Sur a la diagonal 51A Sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Usme

Brazuelos Occidental, Desarrollo Brazuelos, Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural. De la carrera 7 a la carrera 17, entre la calle 97 Sur a la calle 132 Sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Abastos, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Pio XII (sur de la avenida calle 3), Chucua de La Vaca I, II y III, El Amparo, El Olivo, La Concordia, Villa de La Loma, Villa de La Torre, Villa Emilia, Villa María, Villa Nelly. De la calle 3 a la avenida calle 43 Sur, entre la avenida carrera 80 a la avenida carrera 86. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Usme

Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental. De la calle 32H Sur a la calle 71 Sur, entre la carrera 5 Este a la carrera 18 Este. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Municipios con cortes de luz este martes 23 de septiembre de 2025

Municipio de Tocancipá y Zipaquirá – Cundinamarca

Vereda Tibito (Tocancipá), Barandillas (Zipaquirá), Praxair, Serinco, Renania, Central Termoeléctrica, Martín del Corral, Entre Lomas. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a la prueba de estanqueidad.

Municipio de La Calera – Cundinamarca

Sector aferente medidor de Arboreto Calera Línea de 6”, Parque Residencial. Desde las 10:00 a. m. y por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Miércoles 24 de septiembre de 2025

Localidad de Suba

Estoril y Pasadena. De la carrera 45 a la carrera 53, entre la calle 100 a la calle 108. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna, Caracas. De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Los Mártires

Paloquemao.De la carrera 27 a la carrera 30, entre la calle 13 a la calle 22. Desde las 9:00 a. m. y por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la avenida calle 56 Sur a la calle 52B Sur, entre la transversal 33 a la transversal 44. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Usme

Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural, La Requilina, Centro Usme Rural, La Requilina Rural, Centro Urbano de Usme, Centro Usme, Olarte, Usme Rural II. De la carrera 14K a la carrera 2 Este, entre la calle 139 Sur a la calle 130 Sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Valladolid. De la calle 10 a la calle 11, entre la carrera 80 a la carrera 81B. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara, La Calleja, Country Club. De la calle 116 a la calle 135, entre la transversal 17 a la carrera 45. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Usme

Uval, Alfonso López, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma, Chapinerito. De la calle 81 Sur a la calle 115 Sur, entre la carrera 5 Este a la carrera 6A Este. Desde las 10:00 a. m. y por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de Ciudad Bolívar

Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz.

Área 1 : De la calle 65 Sur a la calle 69 Sur, entre la carrera 18A a la carrera 18T

: De la calle 65 Sur a la calle 69 Sur, entre la carrera 18A a la carrera 18T Área 2 : De la calle 69 Sur a la calle 74 Sur, entre la carrera 17N a la carrera 18G

: De la calle 69 Sur a la calle 74 Sur, entre la carrera 17N a la carrera 18G Área 3: De la calle 74 Sur a la calle 78D Bis Sur, entre la carrera 14A a la carrera 18B

Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Jueves 25 de septiembre de 2025

Localidad de Suba

Casa Blanca Suba I, Casa Blanca Suba Urbano. De la carrera 45 a la carrera 57A, entre la calle 201 a la calle 194. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó. De la carrera 116 a la carrera 129, entre la calle 17 a la calle 22. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la avenida calle 8 Sur a la diagonal 16 Sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Fontibón

Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector. De la carrera 86 a la carrera 93, entre la calle 17 a la calle 24. Desde las 9:00 a. m. y por 24 horas. Debido al cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Fontibón

Montevideo. De la carrera 68D a la avenida carrera 72, entre la calle 17 a la avenida calle 22. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido al cambio de accesorio.

Localidad de Usme

Tunjuelito Usme, San Juan Bautista, Marichuela, Gran Yomasa. De la avenida Boyacá a Vía al Llano (avenida carrera 14), entre la calle 74B Bis Sur a la calle 92 Sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Fontibón

Belén Fontibón. De la carrera 106 a la carrera 116, entre la diagonal 16 a la avenida calle 22. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Ciudad Bolívar

T. Sierra Morena II Área 1: De la calle 59A Sur a la calle 63 Sur, entre la transversal 74F a la carrera 77C Área 2: De la calle 63 Sur a la calle 69D Sur, entre la carrera 68B a la diagonal 73C Área 3: De la calle 9D Sur a la calle 70 Sur, entre la carrera 66 a la transversal 20C Bis

T. Sierra Morena III Área 1: De la calle 62G Sur a la calle 67 Sur, entre la carrera 77C a la carrera 74A Área 2: De la calle 67 Sur a la calle 75 Sur, entre la carrera 76C a la carrera 73N Área 3: De la calle 75 Sur a la calle 72A Sur, entre la carrera 75B a la carrera 46B Área 4: De la calle 42C a la calle 40A, entre la carrera 50 Este a la carrera 25A Este

T. Santo Domingo Área 1: De la calle 67A Sur a la calle 42D, entre la carrera 74C a la carrera 37 Este Área 2: De la calle 60 a la calle 42A, entre la carrera 77C a la carrera 30B Este Área 3: De la calle 56 Sur a la calle 41, entre la carrera 30B a la carrera 17B Sur



Desde las 10:00 p. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa. De la calle 63 Sur a la calle 66 Sur, entre la carrera 81 a la carrera 82. De la calle 66 Sur a la calle 70 Bis Sur, entre la carrera 80N a la carrera 82A. De la carrera 82A a la carrera 86, entre la calle 67B Sur a la calle 71A Sur. De la carrera 79 a la carrera 86, entre la calle 70 Bis Sur a la calle 71F Sur. De la transversal 79D a la carrera 87, entre la calle 71F Sur a la avenida calle 75 Sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Viernes 26 de septiembre de 2025

Localidad de Los Mártires

La Estanzuela, La Pepita, Voto Nacional, La Sabana. De la carrera 14 a la carrera 22, entre la calle 6 a la calle 13. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido al cambio de accesorio.

Municipios con cortes de luz este viernes 26 de septiembre de 2025

Municipio de Chía – Cundinamarca

Municipio de Chía. Desde las 10:00 a. m. y por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.