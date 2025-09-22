Bogotá celebra la Semana de la Bicicleta 2025 con más de 30 actividades del IDRD

Foto: IDRD.

Bogotá celebra una nueva edición de la Semana de la Bicicleta 2025, con una agenda que durante varios días transformará las calles y parques de la ciudad en escenarios de encuentro, formación y celebración, reafirmando que la capital colombiana es un referente mundial en el uso de la bici como medio de transporte sostenible, de actividad física y espacio de inclusión social. ¡Conoece más de 30 actividades gratis del 22 al 28 de septiembre de 2025!

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) , durante la semana del 22 al 28 de septiembre, lidera una programación diversa que incluye actividades formativas, recreativas y competitivas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la cultura de la bicicleta entre sus ciudadanos.

Uno de los protagonistas de la jornada será el programa Escuela de la Bicicleta, una de las iniciativas más exitosas de la administración distrital, que actualmente cuenta con 37 puntos permanentes en 19 localidades, 10 itinerantes en articulación con el Sistema Distrital de Cuidado y 3 activos en Ciclovía los domingos y festivos, a los que se suma un nuevo espacio en 2025.

“La bicicleta es deporte, movilidad, bienestar y, sobre todo, inclusión social. Por eso, en la Semana de la Bicicleta, Bogotá reafirma su compromiso con este símbolo de ciudad. Con 37 puntos permanentes de la Escuela de la Bici, tres activos en Ciclovía —incluido uno nuevo en 2025— y más de 93.000 procesos de enseñanza en lo corrido del año, seguimos impulsando la autonomía y la seguridad de miles de ciudadanos, en especial de mujeres que hoy son el 80 % de quienes han aprendido a montar en su caballito de acero. La bicicleta une a Bogotá y con nuestra Ciclovía lo celebramos cada semana”, señaló Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

En el marco de esta Semana, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)entregará a la ciudad un nuevo punto permanente de la Escuela de la Bicicleta en el parque Urbanización Codabas, en la localidad de Usaquén, ampliando así la cobertura y el acceso de la ciudadanía a este espacio de aprendizaje y empoderamiento.

La invitación está abierta para que bogotanas y bogotanos se sumen a esta experiencia, que convierte a la capital en un escenario de innovación y participación ciudadana sobre dos ruedas.

Actividades y agenda de la Semana de la Bicicleta 2025 con el IDRD

Durante la XVIII de la Semana de la Bicicleta, habrá más de 30 actividades gratuitas que invitan a los habitantes de Bogotá a redescubrir y a conectarte con la ciudad sobre dos ruedas, entre las que se destacan las siguientes jornadas:

Martes 23 de septiembre – Inauguración Escuela de la Bici en Codabas (Usaquén)

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) abrirá un nuevo punto permanente de la Escuela de la Bicicleta en el parque Urbanización Codabas. La jornada incluirá una exhibición de BMX Freestyle, además de actividades de rumba musicalizada y yoga para la comunidad.

Horario: 8:00 a. m. – 12:00 m.

Jueves 25 de septiembre – Reto Rodante

La Plazoleta exterior del Concejo de Bogotá será escenario de este encuentro que reunirá a la ciudadanía con un punto de mecánica y exhibición de emprendimientos del clúster del deporte.

Horario: 7:00 a. m. – 2:00 p. m.

Domingo 28 de septiembre – Biciexperiencia y Gran Rodada

Reto El Codito (Usaquén): más de 200 ciclistas medirán su resistencia en un trazado de 5,5 kilómetros con un desnivel positivo de 275 metros, partiendo desde el Parque Servitá.

Horario: 6:30 a. m. – 12:00 m.

Gran Rodada: encuentro en el Parque El Jazmín con más de 16 ciclopaseos que recorrerán la Ciclovía de Bogotá, con la participación de niños y niñas de Al Colegio en Bici y aprendices de la Escuela de la Bici. Habrá además Bici Picnic y muestra de emprendimientos del clúster del deporte. Organizan: Secretaría de Movilidad, Secretaría de Educación y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Horario: 7:00 a. m. – 11:45 a. m.

Además, se desarrollarán actividades en toda la ciudad como:

Procesos de enseñanza en 38 puntos de la Escuela de la Bicicleta (lunes, martes, miércoles y sábado).

Fortalecimiento del Equipo Bogotá en Bici en las instalaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Fortalecimiento del Equipo Bogotá en Bici junto a TransMilenio (viernes 25 de septiembre).

La Semana de la Bicicleta 2025 invita a todas y todos los ciudadanos a participar, disfrutar y vivir la experiencia de pedalear por una ciudad que le apuesta al futuro con cada rodada.