Cortes de luz este martes 23 de septiembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 23 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Usaquén

Barrio Los Cedros – Calle 143 a Calle 145, entre Carrera 18 y Carrera 20 Barrio – 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Quinta Camacho – Carrera 9 a Carrera 12, entre Calle 68 y Calle 70 – 8:00 a. m. a 5:00 p. m

Localidad de Santa Fe

Barrio La Alameda – Calle 21 a Calle 27, entre Carrera 12 y Carrera 15 – 2:30 a. m. a 5:30 a. m.

Barrio La Capuchina – Calle 11 a Calle 17, entre Carrera 9 y Carrera 14 – 2:30 a. m. a 5:00 p. m.

Barrio Samper – Carrera 12 a Carrera 14, entre Calle 27 y Calle 32 – 4:30 p. m. a 7:30 p. m.

Barrio San Diego – Carrera 6 a Carrera 14, entre Calle 25 y Calle 28 – 2:30 a. m. a 5:30 p. m.

Barrio Veracruz – Calle 15 a Calle 18, entre Carrera 8 y Carrera 11 – 2:30 a. m. a 5:30 p. m.

Barrio San Martín – Calle 29 a Calle 31, entre Carrera 5 y Carrera 7 – 4:30 p. m. a 7:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zipa – Calle 40 Sur a Calle 42 Sur, entre Carrera 16 Este y Carrera 18 Este – 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Tintala – Calle 7 a Calle 9, entre Carrera 85 y Carrera 87 – 7:00 a. m. a 12:00 m.

Barrio Ciudad Kennedy Norte – Carrera 78 a Carrera 81, entre Calle 1 y Calle 3 – 7:00 a. m. a 5:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Bosque Popular – Carrera 68 a Carrera 70, entre Calle 62 y Calle 64 – 8:45 a. m. a 5:15 a. m.

Barrio Sabana del Dorado – Carrera 115 a Carrera 118, entre Calle 62 y Calle 64 – 8:30 a. m. a 5:30 a. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Acevedo Tejada – Carrera 31 a Carrera 33, entre Calle 25 y Calle 27 – 9:00 p. m. a 11:59 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio La Favorita – Carrera 14 a Carrera 17, entre Calle 15 y Calle 21 – 2:30 a. m. a 5:30 a. m.

Barrio San Victorino – Carrera 13 a Carrera 15, entre Calle 14 y Calle 16 – 2:30 a. m. a 5:30 a. m.

Barrio Santa Fe – Carrera 15 a Carrera 18, entre Calle 20 y Calle 24 – 2:30 a. m. a 5:30 a. m.

Localidad Ciudad Bolívar

Barrio Ciudad – Bolívar Rural I – Carrera 26 a Carrera 28, entre Calle 77 Sur y Calle 79 Sur – 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Barrio Madelena – Calle 59 sur a calle 61 sur, entre carrera 63 y carrera 65 – 8:15 a.m. a 3:00 p.m.

Barrio Quiba Bajo – Vereda Quiba – 8:00 a. m. a 5:30 p.m

—

Municipios de Cundinamarca

—

Soacha

Barrio Lincoln. Calle 21 a Calle 23, entre Carrera 6 y Carrera 8 – 7:30 a. m. a 4:00 p.m.

Tocancipá

Sector Verganzo – 9:00 a. m. a 5:00 p.m

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.