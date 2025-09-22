    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 22 de septiembre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 22 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3514 – La 5ta 8 – Tarde 6056 – La 5ta 1

    Culona
    Día 4764 – Noche

    Astro Sol
    3517 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    1629 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 0046 – La 5ta 0 – Noche 2496

    Chontico
    Día 1219 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 8980 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 5844 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 696 – Noche

    Play Four
    Día 9713 – Noche

    Samán
    Día 6217

    Caribeña
    Día 7587 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 1347 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 6494 – La 5ta 5 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4645 – La 5ta 3 – Tarde 1507 – La 5ta 0

