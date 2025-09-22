Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 23 y miércoles 24 de septiembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este martes 23 y miércoles 24 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—

Martes 23 de septiembre de 2025

—

Fontibón

Modelia, Santa Cecilia

De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 82 a la Carrera 86

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Milenta

De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

Tunal

De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

La Camelia

De la Carrera 50 a la Carrera 53, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Fontibón

Puente Grande y Brisas Aldea de Fontibón

De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Tunjuelito

Samoré

De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47A Sur a la Diagonal 51A Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usme

Brazuelos Occidental, Desarrollo Brazuelos, Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural

De la Carrera 7 a la Carrera 17, entre la Calle 97 Sur a la Calle 132 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Abastos, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3), Chucua de La Vaca, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, El Amparo, El Olivo, La Concordia, María Paz, Villa de La Loma, Villa de La Torre, Villa Emilia, Villa María, Villa Nelly

De la Calle 3 a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Usme

Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental

De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

—

Municipios de Cundinamarca

—

La Calera

Sector Aferente Medidor de Arboreto Calera Línea de 6”, Parque Residencial La Calera

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Zipaquirá

Vereda Tibitóc

Barandillas (Zipaquirá)

Tocancipá

Praxair, Serinco,

Renania, Central

Termoeléctrica

Martin del Corral,

Entre lomas

10:00 a.m.

24 horas

Prueba de estanqueidad

—-

Miércoles 24 de septiembre de 2025

—-

Suba

Estorin y Pasadena

De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas

De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Los Mártires

Paloquemao

De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Tunjuelito

Fátima

De la Avenida Calle 56 Sur a la Calle 52B Sur, entre la Transversal 33 a la Transversal 44

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usme

Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural, La Requilina, Centro Usme Rural, La Requilina Rural, Centro urbano de Usme, Centro Usme, Olarte, Usme Rural II

De la Carrera 14K a la Carrera 2 Este, entre la Calle 139 Sur a la Calle 130 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Valladolid

De la Calle 10 a la Calle 11, entre la Carrera 80 a la Carrera 81B

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Usaquén

Santa Barbara, La Calleja, Country Club

De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal 17 a la Carrera 45

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Usme

Uval, Alfonso Lopez, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma, Chapinerito

De la Calle 81 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 6A Este.

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Ciudad Bolívar

Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz

Área 1: De la Calle 65 Sur a la Calle 69 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera18T

Área 2: De la Carrera 69 Sur a la Calle 74 Sur, entre la Carrera 17N a la Carrera 18G

Área 3: De la Calle 74 Sur a la Calle 78D Bis Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 18B

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.