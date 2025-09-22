Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 23 y miércoles 24 de septiembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este martes 23 y miércoles 24 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
Martes 23 de septiembre de 2025
Fontibón
Modelia, Santa Cecilia
De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 82 a la Carrera 86
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Milenta
De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
Tunal
De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
La Camelia
De la Carrera 50 a la Carrera 53, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur
9:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Fontibón
Puente Grande y Brisas Aldea de Fontibón
De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Tunjuelito
Samoré
De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47A Sur a la Diagonal 51A Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usme
Brazuelos Occidental, Desarrollo Brazuelos, Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural
De la Carrera 7 a la Carrera 17, entre la Calle 97 Sur a la Calle 132 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Abastos, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3), Chucua de La Vaca, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, El Amparo, El Olivo, La Concordia, María Paz, Villa de La Loma, Villa de La Torre, Villa Emilia, Villa María, Villa Nelly
De la Calle 3 a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Usme
Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental
De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Municipios de Cundinamarca
La Calera
Sector Aferente Medidor de Arboreto Calera Línea de 6”, Parque Residencial La Calera
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Zipaquirá
Vereda Tibitóc
Barandillas (Zipaquirá)
Tocancipá
Praxair, Serinco,
Renania, Central
Termoeléctrica
Martin del Corral,
Entre lomas
10:00 a.m.
24 horas
Prueba de estanqueidad
Miércoles 24 de septiembre de 2025
Suba
Estorin y Pasadena
De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Los Mártires
Paloquemao
De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22
9:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Tunjuelito
Fátima
De la Avenida Calle 56 Sur a la Calle 52B Sur, entre la Transversal 33 a la Transversal 44
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usme
Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural, La Requilina, Centro Usme Rural, La Requilina Rural, Centro urbano de Usme, Centro Usme, Olarte, Usme Rural II
De la Carrera 14K a la Carrera 2 Este, entre la Calle 139 Sur a la Calle 130 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Valladolid
De la Calle 10 a la Calle 11, entre la Carrera 80 a la Carrera 81B
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Usaquén
Santa Barbara, La Calleja, Country Club
De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal 17 a la Carrera 45
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Usme
Uval, Alfonso Lopez, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma, Chapinerito
De la Calle 81 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 6A Este.
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Ciudad Bolívar
Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz
Área 1: De la Calle 65 Sur a la Calle 69 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera18T
Área 2: De la Carrera 69 Sur a la Calle 74 Sur, entre la Carrera 17N a la Carrera 18G
Área 3: De la Calle 74 Sur a la Calle 78D Bis Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 18B
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.