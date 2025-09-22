    • Noticia Extraordinaria

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 23 y miércoles 24 de septiembre en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este martes 23 y miércoles 24 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:


    Martes 23 de septiembre de 2025

    Fontibón

    Modelia, Santa Cecilia
    De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 82 a la Carrera 86
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Milenta
    De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    Tunal
    De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    La Camelia
    De la Carrera 50 a la Carrera 53, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Fontibón

    Puente Grande y Brisas Aldea de Fontibón
    De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Tunjuelito

    Samoré
    De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47A Sur a la Diagonal 51A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Brazuelos Occidental, Desarrollo Brazuelos, Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural
    De la Carrera 7 a la Carrera 17, entre la Calle 97 Sur a la Calle 132 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Abastos, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3), Chucua de La Vaca, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, El Amparo, El Olivo, La Concordia, María Paz, Villa de La Loma, Villa de La Torre, Villa Emilia, Villa María, Villa Nelly
    De la Calle 3 a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Usme

    Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental
    De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto


    Municipios de Cundinamarca

    La Calera

    Sector Aferente Medidor de Arboreto Calera Línea de 6”, Parque Residencial La Calera
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Zipaquirá

    Vereda Tibitóc
    Barandillas (Zipaquirá)

    Tocancipá

    Praxair, Serinco,
    Renania, Central
    Termoeléctrica
    Martin del Corral,
    Entre lomas
    10:00 a.m.
    24 horas
    Prueba de estanqueidad

    —-

    Miércoles 24 de septiembre de 2025
    —-

    Suba

    Estorin y Pasadena
    De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
    De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Los Mártires

    Paloquemao
    De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Tunjuelito

    Fátima
    De la Avenida Calle 56 Sur a la Calle 52B Sur, entre la Transversal 33 a la Transversal 44
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural, La Requilina, Centro Usme Rural, La Requilina Rural, Centro urbano de Usme, Centro Usme, Olarte, Usme Rural II
    De la Carrera 14K a la Carrera 2 Este, entre la Calle 139 Sur a la Calle 130 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Valladolid
    De la Calle 10 a la Calle 11, entre la Carrera 80 a la Carrera 81B
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Usaquén

    Santa Barbara, La Calleja, Country Club
    De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal 17 a la Carrera 45
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    Usme

    Uval, Alfonso Lopez, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma, Chapinerito
    De la Calle 81 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 6A Este.
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Ciudad Bolívar

    Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz

    Área 1: De la Calle 65 Sur a la Calle 69 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera18T
    Área 2: De la Carrera 69 Sur a la Calle 74 Sur, entre la Carrera 17N a la Carrera 18G
    Área 3: De la Calle 74 Sur a la Calle 78D Bis Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 18B
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    Ariel Cabrera
