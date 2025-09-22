Ecuador: Ajuste de cuentas entre bandas rivales deja por lo menos 14 muertos en cárcel

–Al menos 14 personas fueron asesinadas la madrugada de este lunes en la cárcel de Machala, en Ecuador. Los hechos se desencadenaron alrededor de las 2:00 horas, cuando un grupo de reclusos logró salir de sus celdas.

Los reos, identificados como miembros de la organización criminal Los Lobos Box, asesinaron a un guía penitenciario, hirieron a dos policías y secuestraron a otros seis agentes.

Después se trasladaron a otro pabellón, donde se encuentran recluidos miembros de la banda rival Los Lobos. Una vez allí, los pandilleros ejecutaron a más de una decena de presos e hirieron a un número similar.

Durante las agresiones se detonaron tres artefactos explosivos y se produjo la fuga de un grupo de reclusos, aunque la Policía Nacional informó que había logrado la recaptura de 13 de ellos, según reporta Ecuavisa.

#ULTIMAHORA

Disturbios,balacera y explosión en la cárcel de Machala dejó varios reos fallecidos, según un reporte preliminar.

Habría al menos 12 reclusos y un guía penitenciario muertos.

Otros reos fueron recapturados.#Ecuador @fabriciovelav#ParoNacionalEcuador #URGENTE pic.twitter.com/nELXSJTAP3 — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) September 22, 2025

Tras los altercados, alrededor de 200 agentes, entre policías y militares, vigilan el recinto penitenciario durante la mañana de este lunes. (Información RT).