Putin propone prorrogar por un año el tratado de limitación de armas nucleares estratégicas

–El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso este lunes prorrogar por un año el tratado New Start de limitación de armas nucleares estratégicas entre Rusia y Estados Unidos, que expira en febrero. Este tratado limita a cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas y prevé un mecanismo de verificación, aunque estas se interrumpieron desde que Moscú suspendió su participación hace dos años, aunque advirtiendo que esta era revertible.

«Rusia está dispuesta, después del 5 de febrero de 2026, a seguir respetando las limitaciones cuantitativas centrales previstas por el tratado START III», dijo en directo durante una reunión televisada del Consejo Seguridad de Rusia. «Tras ello, en base a un análisis de la situación, tomaremos una decisión sobre el mantenimiento de estas restricciones voluntarias», añadió.

«Creemos que esta medida sólo será viable si Estados Unidos actúa de manera similar y no toma medidas que socaven o violen la proporción actual de capacidades de disuasión», prosiguió el presidente ruso. Este es el último acuerdo de control de armamento entre Washington y Moscú. En 2019 Estados Unidos se retiró de un importante tratado de desarme firmado en 1987 con Rusia sobre armas nucleares de alcance intermedio.

Putin calificó de paso «erróneo» y «corto de miras» desde «muchos puntos de vista» una posible renuncia definitiva de EE. UU. al tratado, que fue firmado en abril de 2010 por los entonces presidentes estadounidense, Barack Obama, y ruso, Dmitri Medvédev, después de una anterior versión rubricada casi treinta años antes. «En particular, repercutiría negativamente, bajo nuestro punto de vista, a la hora de garantizar los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear», señaló. (Información DW).