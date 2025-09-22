Ecuador: Pobladores queman vivos a dos presuntos sicarios

–Dos presuntos sicarios fueron interceptados, golpeados y luego quemados vivos por la ciudadanía en la provincia de Manabí, Ecuador, informan medios locales.



Sin embargo, otra versión indica que un hombre objetivo de los asesinos estaba estaba bebiendo en un bar con unos amigos cuando se percató de que los ocupantes de la motocicleta estaban por atacarlo a disparos y que al reaccionar se produjo un enfrentamiento armado. En medio del cruce de balas, un disparo logró impactar el tanque de combustible de la motocicleta, lo que causó un incendio que consumió al vehículo y a los presuntos sicarios.

Además se informó que este hecho violento dejó al menos tres heridos, incluido el blanco del ataque.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

#Manabi #UltimaHora

Golpeados y chamuscados, 2 sicarios fueron quemados junto a su moto cuando intentaron acabar con la vida de una persona en el cantón de Santa Ana pic.twitter.com/yg92srndLC — Ecuador Informado (@ecuainformado) September 21, 2025

El hecho violento ocurrió en el cantón de Santa Ana este domingo, cuando los dos hombres intentaban quitarle la vida a una persona mientras viajaban en una motocicleta. (Información RT).