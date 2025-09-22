República Dominicana incauta una tonelada de cocaína de la última lancha atacada por EE.UU en el Caribe

–Las autoridades de República Dominicana reportaron este domingo que decomisaron en el Caribe el cargamento de una tonelada de cocaína que transportaba la última embarcación que fue atacada por Estados Unidos contra una embarcación cerca de sus costas en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en la zona.

Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informó del hecho en rueda de prensa junto a una funcionaria de la embajada de Estados Unidos.

«A raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterroristas que transportaba aproximadamente 1.000 kilogramos de presunta cocaína», se incautaron «377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales», indicó Devers.

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y dijo haber destruido al menos tres barcos que supuestamente transportaban drogas en aguas cercanas a Venezuela con ataques que dejaron al menos 14 muertos.

Donald Trump publicó el viernes en su cuenta de la red Truth Social un video que muestra el ataque militar estadounidense contra una presunta lancha del narcotráfico sin precisar cuándo tuvo lugar el ataque ni de dónde provenía la embarcación. El mandatario estadounidense sólo dijo que ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye América Central y América del Sur, así como el Caribe. (Información DW).