-Dólar TRM $ 3,852.16 (vigente para martes 23 sep).

-Euro $ 4,551.10

-Bitcoin US$ 112.585,90

Tasa de Interés

-DTF: 8,76%

-UVR: $ 394,43

-Tasa de Usura 25,01%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,78

-Petróleo Brent US$ 62,64