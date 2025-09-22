    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM $ 3,852.16 (vigente para martes 23 sep).
    -Euro $ 4,551.10
    -Bitcoin US$ 112.585,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,76%
    -UVR: $ 394,43
    -Tasa de Usura 25,01%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 3,78
    -Petróleo Brent US$ 62,64

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte