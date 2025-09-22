Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes septiembre 22, 2025 -Dólar TRM $ 3,852.16 (vigente para martes 23 sep). -Euro $ 4,551.10 -Bitcoin US$ 112.585,90 Tasa de Interés -DTF: 8,76% -UVR: $ 394,43 -Tasa de Usura 25,01% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,78 -Petróleo Brent US$ 62,64 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEnel Colombia pone en operación la Subestación Eléctrica para el RegioTram de Occidente Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 23 de septiembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 5 y 6 También podría gustarte Nacional Procuraduría pide explicaciones a director de la Policía por presunta prohibición de uso de armas largas a sus efectivos en Cauca Ariel Cabrera miércoles agosto 16, 2023 Nacional Supertransporte vigilará escuelas de conducción para acabar con fraudes Iván Briceño miércoles diciembre 20, 2017 Nacional Estado del tiempo hoy miércoles 13 de octubre en Colombia Ariel Cabrera miércoles octubre 13, 2010 Nacional Festividades de fin de año dejaron un saldo de 154 quemados con pólvora Iván Briceño sábado enero 2, 2021